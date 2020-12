Au Grand Mail et dans le centre de Dax, le Père Noël devra respecter les gestes barrières

On l'a bien compris, Noël cette année, ne sera pas un Noël comme les autres. Avec la pandémie, la magie de Noel en a pris un coup. Et malheureusement, même le père Noel doit s'adapter. En tout cas ces pères Noël dans les grandes surfaces ou ceux en centre-ville qui font des photos avec les enfants sur les genoux.

Au Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax (40), c'était l'heure des tout derniers préparatifs ce mercredi pour accueillir le Père Noël dans la galerie principale comme chaque année. "Covid oblige, il y aura effectivement des dispositions qui vont être prises", explique Sylvain Barrote, en charge de l’événementiel de Noël pour le centre commercial. Affairé entre les peluches et le traîneau, le photographe cherche des astuces : "_déjà le masque pour le père Noël_. Il y a deux possibilités, cela va dépendre du père Noël, c'est lui qui décidera. La première astuce c'est un masque qui sera intégré sous la barbe. Auquel cas, la barbe sera sur le nez", détaille Sylvain Barrote. La deuxième solution pour le père Noël de la galerie marchande du Grand Mail, ce sera un masque rouge à poser par dessus la barbe.

D'habitude je prenais les enfants sur mes genoux (...) il faut se soumettre aux conditions sanitaires

Et puis le père Noël devra respecter la distanciation, il ne pourra pas prendre les enfants sur ses genoux pour les photos. Ce que regrette celui qui, depuis six ans, enfile le costume rouge au Grand Mail : "D'habitude j'étais sur un trône, je prenais les enfants sur mes genoux, je les embrassais, je discutais avec eux. Bon maintenant avec les distanciations, je vais me contenter de rester sur un traîneau. C'est sûr que cela ne fait pas plaisir. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui vous regarde béatement et qui pense à tous les cadeaux qu'il va avoir. Bah écoutez, il faut se soumettre aux conditions sanitaires".

Un père Noël dacquois qui a peur du Covid

C'est bien sûr le même soucis pour le Père Noel des commerçants du centre ville de Dax. Daxatou, l'association des commerçants de la ville, a annulé les déambulations du gros bonhomme rouge en calèche. Il n'y aura pas de distribution de bonbons non plus. Et pour tout dire, ce ne sera pas non plus le même Père Noël que les années précédentes confie la présidente de Daxatou, Martine Darriau : "le Père Noël habituel nous a dit il y a 8 jours que _cette année il ne venait pas parce qu'il avait peur du Covid_. Donc on a un deuxième Père Noël qui vient nous rejoindre".