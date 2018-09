Vosges, France

"C"est toujours une déception" confie Jean-Yves Damien, le secrétaire de l'association du Téléski du Haut du Tôt "on croyait fermement commencer les travaux cet automne ou même cet été, mais on va rebondir !". Au centre du village, derrière l'église, une maquette du téléski est en place avec une pancarte d'appel aux dons.

L'association ne renonce pas au projet

L'association créée par six amis dans le but de relancer la mini-station de ski fermée il y a 20 ans pour des questions de rentabilité, annonce que le projet est décalé d'un an. L'étude de faisabilité est achevée depuis le mois de juin mais les amis n'avaient pas prévu les mois nécessaires à une étude d'impact sur l'environnement.

Jean-Yves Damien espère ouvrir un fil-neige dès cet hiver, "un mini-téléski long de 50 mètres pour les skieurs débutants". L'idée "pour ne pas faire de déçus" est de montrer que l'association ne renonce pas et que son projet avance. Prévision d'ouverture à l'hiver 2019-2020. Un appel aux dons est maintenu, pour l'instant 12 000 euros ont été collectés. Les six amis prévoient encore d'aller chercher leur téléski offert par une ancienne station de la Drôme au printemps prochain.