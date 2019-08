Au Havre, gros succès estival pour la visite de l'appartement-témoin d'Auguste Perret

Le Havre, France

C'est une attraction symbolique du patrimoine de la ville du Havre (Seine-Maritime) : l'appartement-témoin réalisé par Auguste Perret, architecte qui a permis de reloger 10 000 personnes après la Seconde guerre mondiale en reconstruisant la ville. Situé sur un îlot de béton armé juste sous la mairie, à côté de la Maison du Patrimoine, cet appartement-musée a connu un énorme succès pendant la période estivale : les visites, limitées à 19 personnes à chaque fois, ont quasiment tout le temps affiché "complet". Ça représente presque 1 200 personnes, juste pour la visite de 11h.

Cette visite de 11h est une nouveauté depuis avril : intitulée « Le Havre patrimoine mondial », elle comprend la découverte de l’appartement-témoin et du centre reconstruit, notamment l'église Saint-Joseph également reconstruite par Auguste Perret après les bombardements alliés. Les visites de l’appartement seul, programmées l’après-midi, ont elle aussi bien marché pendant l'été.

Deux heures dans les années 50

Après une petite introduction en extérieur par la guide, Anne-Charlotte Perret (aucun lien de parenté ...), nous voilà immergés dans l'atmosphère d'un appartement de 100 m², qui a des airs de musée. Plancher, poteau porteur en béton armé, vitres, tasses, frigidaire, fauteuils ... Absolument tout ce qu'on voit date de l'époque à laquelle les énormes travaux de reconstruction du Havre ont été réalisés, après la Seconde guerre mondiale.

Le but d'Auguste Perret : "reconstruire vite et surtout durablement", précise la guide.

Les objets disséminés dans l'appartement donnent l'impression d'intervenir dans le quotidien d'une famille d'après-guerre. © Radio France - Simon de Faucompret

"C'est super de découvrir tout ça." - Christiane, visiteuse normande.

Luminosité, espace, malléabilité ... Tout semble avoir été fait pour être pratique, rapide à manier, facile d'utilisation. "C'est super de découvrir ça", admire Christiane, 69 ans. L'habitante de Bretteville-du-Grand-Caux n'avait jamais eu l'idée de faire cette visite emblématique du Havre avant. "La structure, le béton ... Tout le côté fonctionnel, c'est vraiment extraordinaire. Je suis époustouflée".

De son propre aveu, elle nourrissait même quelques lieux communs sur la ville : "Le Havre, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas très beau", admet celle qui a fait ses études à Rouen. "C'est reconstruit, c'est droit, c'est beau", juge-t-elle aujourd'hui.

Tous d'époques, les objets décoratifs ont souvent été donnés par des particuliers à la Maison du patrimoine havraise. © Radio France - Simon de Faucompret

Locaux et touristes

Cette fois, Christiane et son mari sont les seuls "locaux" de la visite, sur 20 personnes. D'après Mais cette attraction plaît aussi beaucoup aux touristes, dont certains sont débarqués directement des bateaux de croisière qui accostent dans le port du Havre. "Je ne sais rien", avoue Ruth avec un grand sourire. Elle est originaire de Grande-Bretagne et sert d'interprète à son mari, qui ne parle pas français. "Je me laisse porter, je découvre complètement. Ça me fait découvrir la ville sous différentes facettes."

D'autres touristes se sont un peu plus rencardés : c'est le cas de Loïc, qui vient du Rhône : "Je suis très intéressé par la Seconde guerre mondiale et la reconstruction, notamment au Havre", glisse-t-il. "C'a eu une influence sur la suite de l'Histoire française et l'architecture."

Après une bonne heure dans l'appartement, direction les rues havraises, et l'église Saint-Joseph : autant d'autres symboles du travail d'Auguste Perret pour reconstruire la ville après la guerre.