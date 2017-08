Au Havre, le succès de l'exposition décalée et ludique Smart Factory

Smart Factory est une exposition dans le cadre des festivités des 500 ans du Havre, encore visible gratuitement jusqu'au 3 septembre. Située au Tétris dans le Fort de Tourneville, elle a attirée plus de 17 200 visiteurs depuis fin juin, un pari réussi pour le Tétris.

Plus qu'une dizaine de jours pour découvrir une exposition insolite au Havre. Dans le cadre des festivités des 500 ans de la ville, il y a de grands évènements comme les Grandes Voiles la semaine prochaine mais il y a aussi des expositions comme Pierre et Gilles qui vient de s'achever au Muma. A découvrir également : Smart Factory au Tétris, située dans le fort de Tourneville (ville haute). C'est une exposition décalée et ludique, un peu comme le lieu d''ailleurs, qui a attirée plus de 17 200 visiteurs depuis le mois de juin.

Pari gagné pour le Tétris

Plus de 17 200 personnes sont venues visiter l'exposition Smart Factory depuis fin juin, et passer un moment au fort de Tourneville, lieu de découverte, de création culturel et artistique.

Pour nous c'est un grand succès alors que franchement j'étais dubitatif au départ.

Smart Factory au Tétris dans le Fort de Tourneville (33 rue du 329ème RI au Havre) est ouverte du lundi au dimanche de 10H à 18H. Visite gratuite guidée à 11H et 15H ->jusqu'au 3 septembre