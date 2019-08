Au Havre, un jeu de piste connecté dans la forêt de Montgeon

Via une application mobile gratuite, on est guidés dans la forêt de piste en piste, pour un parcours de presque six kilomètres.

Le Havre, France

Au Havre (Seine-Maritime), il n'y a pas que la plage ! Sur les hauteurs, à quelques minutes en voiture du centre-ville, on trouve la forêt de Montgeon : un parc de 270 hectares, ombragé, idéal pour une balade estivale, ou un petit footing en plein air. Et pourquoi pas un jeu de piste ? C'est l'idée de la mairie du Havre, et de Marc Affagard, ingénieur en écologie, pendant la période estivale : jusqu'au 30 août, un parcours de presque six kilomètres propose une série d'énigmes et de questions aux curieux ... dans le but de s'amuser, mais aussi d'en savoir plus sur la faune et la flore de ce lieu. Pour ce faire, les aventuriers en herbe doivent télécharger gratuitement l'application Baludik sur leur mobile, et sélectionner le parcours du Havre, nommé "Explorez la nature". Petite démonstration du concepteur.

Via le parcours, on découvre ce qui peuple et anime cette forêt : les porcs de Bayeux, les plantes qui y vivent, les sentiers en pleine forêt, les enclos à chèvres et les parcours de santé.

Deux à trois heures de marche

Au programme : quatorze missions qui se suivent, sans se ressembler. Énigme, questionnaire à choix multiples, mission-photo, puzzle ... "On voulait que ce soit à la fois ludique, historique, mais aussi porté sur l'écologie, la faune et la flore de ce lieu", affirme Marc Affagard. "C'est le patrimoine écologique des Havrais, et on voulait leur faire redécouvrir autrement", ajoute-t-il, qui a mis deux mois à faire aboutir ce concept, en lien avec différents services municipaux (espaces verts, service sportif ...). Le projet est porté par la politique "Le Havre Nature", qui avait déjà donné lieu à une chasse au trésor dans différents points de la ville fin 2018.

"Il s'agit aussi de montrer que les nouvelles technologies sont compatibles avec l'écologie et la nature", lance Marc Affagard, concepteur du parcours. © Radio France - Simon de Faucompret

Quelques conseils !

L'ingénieur en écologie se permet quelques petites recommandations avant de partir à l'aventure : "Avoir une batterie branchée au maximum ! Que ce soit pour les instructions, la boussole ou les indices, on passe par l'application mobile", avertit-il. Sans oublier les bonnes chaussures ! "On marche en forêt, il vaut mieux ne pas arriver en tong." Selon le temps qu'on met à trouver les indices, et la taille de nos jambes, ce jeu de piste s'effectue en deux à trois heures environ.

Et parce qu'on est sympas, on vous livre le premier des indices à trouver dans ce jeu de piste : un chêne qui se trouve au sud de la forêt de Montgeon, et qui marque le départ de l'aventure !

Première mission : trouver ce chêne et se photographier devant, avant de poursuivre l'aventure. © Radio France - Simon de Faucompret

Un dernier conseil : couper la WiFi sur les portables, pour éviter de troubler le GPS ... et de se retrouver perdu dans la forêt de Montgeon. Bonne balade !