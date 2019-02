Au Jumping International de Bordeaux, les visiteurs ont des étoiles plein les yeux

Le Jumping International de Bordeaux, événement incontournable pour les passionnés de chevaux et surtout de saut d'obstacles, attire des visiteurs de tous les âges. Stands, conférences, forums, animations et compétition de niveau international sont au programme.

Bordeaux, France

A peine arrivés, déjà des étoiles plein les yeux. Cette classe d'école primaire, venue de Mérignac, est fascinée dès la première carrière par un étalon en plein tour de piste. "Moi j'attends surtout la compétition, confie le jeune Raphaël. Mais sinon j'aime bien tout !" Compétition, démonstrations, animations, mais aussi plus de 250 exposants présentant tout le nécessaire pour monter à cheval, de la selle la plus simple aux vans les plus modernes, bourrés de technologie : les jeunes visiteurs -et les moins jeunes!- ne savent plus où donner de la tête.

Pour les visiteurs, professionnels et amateurs, passage obligé au paddock

Pour certains, la déambulation dans les allées, au milieu des exposants, dure des heures : Maëlys et ses copines d'équitation, les bras chargés d'emplettes, s'accordent une longue pause près du paddock, où les chevaux participant aux compétitions s'échauffent, puis se détendent après leur tour de piste. A 29 ans, Maëlys regarde les cavaliers et leurs montures avec des yeux de petite fille. "Ils sont magnifiques, et en plus il y a les champions...ça fait rêver tout le monde !"

Ce n'est plus du sport, c'est de l'art !

Roland, fin connaisseur du saut d'obstacles, a trouvé une bonne place le long des barrières du paddock. Il salue le très haut niveau du Jumping de Bordeaux : "Ce n'est plus du sport, c'est de l'art ! Il y a de la dangerosité aussi, mais c'est magnifique, et le public est fan de ça. Il y a à la fois la vitesse et la technique." Du 7 au 10 février, plusieurs épreuves internationales ont lieu au Jumping. Avec un enjeu majeur : le Jumping clôturant le circuit indoor européen de la Coupe du monde de saut d'obstacles, c'est la dernière occasion pour les cavaliers et chevaux non-qualifiés pour la finale de décrocher leur billet.

"Une des plus belles" étapes de la coupe du monde, assure Olivier Robert, régional de l'étape

Même s'il ne montera pas Tempo de Paban, le cheval avec lequel il obtient de très bons résultats en indoor mais qu'il a préféré laisser au repos, Olivier Robert ne veut pas négliger le Jumping International de Bordeaux. Le girondin, qui confie que l'événement le faisait rêver quand il était enfant, qualifie cette étape de la coupe du monde comme "une des plus belles." Il compte bien y briller, devant son public. Sans pression. "Il faut passer le cap du premier tour. Après, tout est possible."