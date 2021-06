Au lac de Saint-Cyr, les Poitevins en recherche de fraîcheur et d'air pur

Il a fait chaud et beau ce week-end du 12 et 13 juin. Les Poitevins sont allés trouver de la fraîcheur au parc de Saint-Cyr à Beaumont Saint Cyr entre Poitiers et Châtellerault. Ils ont aussi trouvé de l'air pur à respirer sans masque.

Que faire quand la chaleur est trop importante ? Trouver un point d'eau pour se rafraîchir ! Les piscines ont rouvert. Depuis le 2 juin, le parc de loisir de Saint-Cyr à Beaumont Saint-Cyr, accueille de nouveaux du public. Beaucoup de monde y est allé ce week-end. Les visiteurs ont profité du lac pour se rafraîchir et des tables de pic nique pour déjeuner entre amis ou en famille. Entre 2 000 et 3 000 personnes, sont venus profiter de cet espace de plein air, rien que dimanche.

Plus besoin du masque

Il y a bien des gestes barrières et l'interdiction de groupes des plus de dix personnes. Mais le masque n'est que recommandé. Une décision légale car c'est un espace de plein air non-urbanisé. Le port du masque n'y est donc pas obligatoire, sauf aux buvettes et pour accéder aux différentes activités. Le parc a une jauge maximale de 5 000 personnes.

Vers midi pour arriver au parc, c'est assez compliqué. Une longue file de voitures avance au pas et les pare-chocs se touchent presque. Une fois entré, il faut encore réussir à se garer. Sur les parkings, il faut tourner un peu pour trouver une place. Après, c'est au choix : soit les tables pour déjeuner, soit la plage. Pour les tables, elles sont presque toutes prises. Alexis en a trouvé une. Venir lui fait le plus grand bien. Il en oublie même la covid. "Pour une fois, on met 'pause' et on met ça de côté, et on ne pense pas à ça. On n'en parle pas et ça fait du bien. On fait abstraction de cette actualité", assure-t-il. Autre bienfait de ce parc : voir les autres sans masque. Comme la vie d'avant.

On fait abstraction de cette actualité." - Alexis, un visiteur du parc.

Il y a ceux qui préfèrent déjeuner sur la plage. Les Poitevins en maillot s'amusent dans l'eau. Certains ont des bouées multicolores, aux formes différentes, comme un crocodile, ou un donut. Le long de la plage, un courant d'air peut amener parfois une odeur de crème solaire. Et il en fait vu le temps. Tout le monde a bien sa serviette, d'autres sont plus équipés. Marie-Christine déjeune avec sa famille : ses filles et ses petits-enfants. Elle a tout prévu : des chaises de camping, des serviettes, des nattes... Mais aussi des jeux et le repas. "Des pâtes avec des poivrons et des tomates", décrit-elle. Il y a aussi du poulet cuit le matin au menu. Pour Marie-Christine, c'est un vrai moment de retrouvaille. "C'est agréable parce que ça fait déjà longtemps qu'on ne pouvait plus sortir pareil. L'année dernière, je n'ai pas vu mes petits-enfants pendant un certain temps. Là, bon, maintenant, c'est plus agréable", explique-t-elle. Le beau temps et le fait de respirer sans masque jouent beaucoup sur la joie de cette journée. Le beau temps qui va décider si la saison sera bonne ou pas au parc Saint-Cyr. La direction à bon espoir : le plein air est très cherché avec la pandémie.