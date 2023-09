Au large des Sables d'Olonne, les secrets du paquebot Afrique

"Les secrets du paquebot". C'est le titre du téléfilm policier que propose France 3 ce samedi soir et qui nous plonge dans la plus grave catastrophe maritime civile française du siècle dernier. Le 12 janvier 1920, le paquebot Afrique faisait naufrage au large des Sables d'Olonne , faisant 568 morts. Seulement une trentaine de passagers survécurent.

600 personnes à bord dont 200 tirailleurs sénégalais

"L'Afrique partait de Bordeaux et devait aller vers Dakar. Il y avait 600 personnes à bord dont 200 tirailleurs sénégalais qui étaient démobilisés après la fin de la 1ʳᵉ guerre mondiale, également des commerçants et 19 missionnaires, raconte Marc Peraud plongeur qui s'est rendu une vingtaine de fois sur l'épave du navire, mais dès son arrivée dans le golfe de Gascogne le bateau a été pris dans une violente tempête, l'appareil à gouverner a cassé, et le bateau a été poussé vers le nord". Le navire manque de s'échouer sur le plateau de Rocbebonne avant de sombrer, 568 personnes périssent. "On a trouvé des corps sur toute la côte, de l'île de Ré à Noirmoutier et jusqu'en Bretagne. Les pêcheurs qui pêchaient au filet en ramenaient aussi régulièrement".

L'épave du paquebot Afrique gît toujours à environ 40 km au large des Sables d'Olonne

L'épave n'est localisée que dans les années 80, à environ 40 km au large des Sables d'Olonne, par 47 mètres de fond. Elle a emporté avec elle quelques secrets dont un supposé trésor :"Les coloniaux qui retournaient aux colonies après la Première Guerre mondiale avaient certainement des biens et des bijoux, mais ça s'est complètement dispersé. Par contre, les 19 missionnaires et l'évêque de Daker, monseigneur Jalabert, étaient partis avec une forte somme d'argent destinée à financer la construction d'une cathédrale à Dakar. Mais on n'a jamais trouvé aucune trace de ces valeurs" précise Marc Peraud, heureux que ce téléfilm permette de rappeler une tragédie rapidement tombée dans l'oubli.

Marc Peraud, plongeur et passionné d'histoire aux Sables d'Olonne © Radio France - Yves-René Tapon

