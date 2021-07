Au Mans, aucune boite de nuit ne rouvre ce vendredi

Se déhancher sur la piste de danse jusqu'au petit matin : il faudra attendre encore en Sarthe pour pouvoir le faire. Selon nos informations, malgré l'autorisation gouvernementale de reprendre l'activité, aucune boite de nuit ne rouvre ce vendredi au Mans, et seulement deux dans le reste du département, à La Chapelle-d'Aligné et à Ruaudin. De nombreux patrons de discothèques dénoncent un protocole sanitaire trop difficile à mettre en place, tant que la vaccination des jeunes n'a pas assez progressé notamment.

Le pass sanitaire dans le viseur

Le protocole de réouverture prévoit une jauge à 75% en intérieur pour les discothèques, et surtout le pass sanitaire. C'est ce qui coince pour de nombreux patrons d'établissements de nuit pour l'heure. "Nos clients sont jeunes et peu vaccinés, lance Vincent Galpin, directeur artistique du Disco'Teck au Breil-sur-Mérize. Ils ne sont _pas prêts chaque week-end à faire un test PCR avant de sortir en boite de nuit_, il faut être réaliste." D'autant qu'avec la capacité limitée, les clients qui joueraient le jeu ne sont pas assurés de pouvoir rentrer.

Difficile d'anticiper la réalisation des tests PCR : "les gens sortent en boite de nuit souvent sur un coup de tête, après une soirée dans un bar", explique Alain Bellanger, représentant de la filière dans le syndicat UMIH en Sarthe, et patron de cinq discothèques au Mans. Sur les deux discothèques sarthoises qui rouvrent ce vendredi, l'une d'elle a prévu d'installer un barnum près de l'entrée pour réaliser des tests antigéniques directement sur place. Infaisable pour de nombreux gérants : "il faut du personnel médical déjà, ce n'est pas votre portier qui va faire les tests PCR, lâche Jean-Paul Lesage, patron du Chris Club à Avoise. Et puis faites un test PCR à un client à trois heures du matin, qui arrive d'un bar : vous allez lui demander sa carte vitale ? C'est ingérable !"

Madani Benyahia, patron de la discothèque LGBT Le Babylone au Mans, regrette aussi les annonces tardives pour la réouverture des discothèques. "Ce jeudi, le décret qui précise en détail les conditions de réouverture n'était toujours pas publié, déplore-t-il. Quant aux tests PCR que pourraient faire les établissements directement à l'entrée, on a su seulement en début de semaine qu'ils seraient remboursés, ce n'était pas prévu initialement !"

Concurrence des bars dansants

Pour les patrons de discothèques, il y a aussi une certaine incompréhension à voir des bars dansants ou à ambiance musicale qui ont déjà repris leur activité avec un simple cahier de rappel, et sans jauge à respecter désormais. "Les gens préfèreront sortir dans un bar de nuit, qui a de la musique et une piste de danse, que de venir dans une grande discothèque avec toutes les normes qu'on nous met en place", estime Vincent Galpin. C'est en tout cas ce qui ressort du sondage qu'il a réalisé auprès de sa clientèle.

"Nous sommes presque en concurrence avec des bars et restaurants festifs qui n'ont pas besoin de pass sanitaire, on se sent mis à part", ajoute Alain Bellanger. Pour Madani Benyahia, le pass sanitaire est pourtant "un gain de sécurité", mais "il y a une interrogation générale qu'il soit demandé pour nos établissements et pas pour d'autres où la danse est pratiquée aussi, pas officiellement. _Que le pass sanitaire soit exigé chez nous, je le comprends, mais qu'il ne le soit pas dans certains autres d'établissements est incompréhensible_."

Inquiétudes sur la situation sanitaire

Les gérants de discothèques suivent aussi avec attention l'évolution de l'épidémie en France, notamment avec le variant Delta. Rouvrir, c'est un risque, surtout sans visibilité sur le long-terme. "Le Delta est là, ça grimpe. _On nous dit qu'on peut rouvrir le 9 juillet, mais on va peut-être nous refermer la semaine suivante_, lance Jean-Paul Lesage, patron du Chris Club. En Catalogne, les discothèques ont dû refermer au bout de deux semaines à peine à cause de l'épidémie !"

"Tout dépendra de la situation sanitaire. _Est-ce que la vaccination suffira à faire ralentir le Covid et ses variants ? Ça nous dira si on peut rouvrir à la rentrée de septembre_", estime Vincent Galpin, qui attendra donc la rentrée de septembre avant d'aviser. Le Babylone lui ne s'interdit pas de rouvrir au courant de l'été si les conditions étaient favorables, mais pas question de se précipiter : "on doit être responsable, assène Madani Benyahia. On ne va pas ouvrir à la va-vite, sans cocher le maximum de cases qui nous permettent de travailler sereinement."