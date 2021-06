Les t-shirts personnalisés de Mister Tee au Mans passent au cinéma dans "Le sens de la famille"

L'entreprise mancelle Mister Tee a confectionné les T-Shirts portés notamment par Alexandra Lamy et Franck Dubosc, dans le prochain film de Jean-Patrick Benes, Le Sens de la famille.

Dans le nouveau film de Jean-Patrick Benes, Le Sens de la famille, avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc, les personnages échangent leurs corps et doivent porter des t-shirts à leur effigie pour se reconnaître. C'est là qu'intervient l'entreprise du Mans Mister Tee. Elle a confectionné ces T-Shirts, blancs, avec dessus la tête des acteurs. Un placement de produits qui lui a coûté cher, même si elle ne veut pas en dévoiler le montant, mais dont elle espère tirer plus de notoriété.

L'entreprise a été repérée par Gaumont, à la grande surprise de Déborah Hallier, la responsable marketing. "On ne s'attendait pas à ce qu'un géant du cinéma s'intéresse à une petite entreprise basée au Mans, qui confectionne des T-shirts personnalisés", s'exclame-t-elle. Les dirigeants n'ont pas réfléchi longtemps avant d'accepter ce partenariat. "Ils nous ont expliqué le projet et ce que cela pouvait nous apporter en termes de visibilité. En 2019, 17 films français ont fait plus d'un million d'entrées. Ce n'est pas rien. Par rapport à nos concurrents, c'est une opportunité à saisir", avance-t-elle.

Un logo mis en valeur

Pour faire gagner en notoriété à l'entreprise, le logo de Mister Tee apparaît donc sur les manches des T-shirts et est visible tout au long du film. La société sarthoise avait prévu des avant-premières pour mettre en valeur le partenariat, toutes annulées en raison de la crise sanitaire.

Mais Déborah Hallier promet de surveiller les retombées. " On va regarder si l'affluence sur notre site augmente, si elle conduit à des commandes supplémentaires. Nous avons également un code promotionnel pour les spectateurs qui souhaiteraient mettre un visage sur les T-shirts, à la manière de ceux du film. Ce code va nous permettre de traquer les clients venus du partenariat." Les T-shirts originaux ne peuvent eux pas être reproduits en raison des droits d'images.