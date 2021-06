Au Mans, la fête de la Musique aura lieu dans les parcs et les jardins

Cette année, la fête de la musique prend une nouvelle tournure au Mans. Les concerts dans les rues et dans les bars sont interdits. La municipalité a donc choisi d'installer des scènes musicales dans cinq lieux délimités, en plein air : le parc de Tessé, le parc Théodore Monod, le jardin des plantes, l'île aux planches et le jardin du bicentenaire. Pour respecter le couvre-feu, la fête, qui débutera à 18h le lundi 21 juin, s'achèvera à 22h30.

Respect des jauges et concerts assis

Cette année, pour éviter les contaminations du coronavirus, les jauges sont limitées à 65%. "Selon les lieux, on pourra accueillir 1000 personnes au maximum. Il n'y aura pas de pass sanitaire mais un comptage à l'entrée pour limiter les flux", explique Agnès Besnard, l'adjointe à la culture de la ville du Mans. Le public devra respecter un sens de circulation dans chaque lieu. Lors des concerts, il faudra rester assis et les chaises seront positionnées de façon à respecter les distanciations physiques.

Une programmation variée

Dans chaque lieu, l'idée est de mélanger les genres. "Au jardin des plantes, on commencera par de la harpe, puis il y aura de la variété et on terminera par un groupe folk et de la percussion", énumère Agnès Besnard. Avec le contexte sanitaire, la municipalité a peiné à trouver des artistes. Peu ont pu répéter cette année mais dans sa programmation, à venir, elle compte mettre les artistes sarthois à l'honneur.