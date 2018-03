Après plus d'un an de travaux, la galerie égyptienne du musée Tessé rouvre ses portes, avec un nouveau parcours centré autour du monde des morts. Elle accueille également une trentaine de nouveaux objets, tout droit venus du Louvre.

Le Mans, France

Elle rouvre ses portes aujourd'hui. La galerie égyptienne du musée Tessé a un nouveau parcours, centré autour des rites funéraires et du monde des morts, et les visiteurs pourront retrouver ses œuvres centrales. La momie est revenue, la reproduction des tombes de Nefertari, épouse de Ramsès II, et celle de Sennéfer, sont toujours présentes. Mais trente nouveaux objets, issus des collections du Louvre, sont venus se greffer aux collections du musée.

"On a les moyens avec ces reconstitutions de tombes de prévoir un programme un peu plus spécifique, explique Marc Etienne, conservateur du patrimoine au Louvre. C'est dans ce sens que nos objets ont été sélectionnés". Ces derniers sont placés en dépôt au musée de Tessé pour cinq ans renouvelables. Parmi eux, un "livre des morts", représentant le passage du défunt dans l'au-delà, ou encore un pyramidion, version miniature d'une pyramide, qui surplombait une tombe.

Jean-Luc Rodriguez, directeur du Louvre, présente quelques uns des nouveaux objets prêtés par le musée parisien © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

La momie fait désormais face à un "livre des morts" © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Donner accès aux collections du Louvre

Déjà en 2001, le musée parisien avait prêté une vingtaine d'objets au musée de Tessé. Pour Jean-Luc Rodriguez, président-directeur du Louvre, poursuivre ce partenariat était naturel. "On a des relations avec les musées qui ont le même cœur de collection que nous, explique-t-il. Ici, il y a un pôle d'intérêt pour l'Egypte ancienne, donc le soutien du Louvre est naturel. On vient appuyer le développement des musées en région".

C'est un petit bout du Louvre au Mans, c'est aussi un bout de la fascination des français pour l'Egypte antique.

"Une de nos missions, c'est de donner le relais, de mettre en valeur certaines de nos œuvres dans un ensemble qui permet de les remettre en contexte", ajoute Marc Etienne. Un dépôt qui ravit François Arné, directeur du musée Tessé :

C'est très important d'avoir des objets de grande qualité, et les collections égyptologiques du Louvre sont parmi les plus importantes du monde.

"Lorsque des représentants du Louvre étaient venus il y a deux ans, ils avaient reconnus les qualités de nos collections, ajoute-t-il. Ils sont venus apporter un plus grâce aux leurs". "Pour des musées régionaux, c'est important d'avoir ces partenariats avec les collections nationales", conclut le maire du Mans Jean-Claude Boulard.