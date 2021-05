Après plus d'un an de fermeture totale, ça redémarre bien au cinéma CGR - Le Colisée, au Mans

Les portes se sont enfin rouvertes mercredi 19 mai au cinéma CGR - Colisée, dans le centre-ville du Mans. Fermé depuis le 15 mars 2020, date du début du premier confinement, ce petit cinéma, fragile financièrement, avait renoncé à rouvrir en juin, faute de rentabilité. Plusieurs dates de réouverture avaient été évoquées par la suite, sans cesse repoussées, dans l'attente de jours meilleurs. Résultat : 14 mois de chômage partiel pour les trois employés.

Du monde pour la reprise

Dès mercredi 19 mai, plus de 150 personnes sont venues profiter des sept salles du cinéma. Pas autant de monde que quand le Colisée tournait à plein régime, mais un beau résultat compte tenu de la jauge à 35% de la capacité fixée pour des raisons sanitaires. "Retrouver nos clients après un an, ça a été un grand plaisir, reconnaît Noémie Lucien, la directrice de l'établissement. Des gens passaient sans même venir au cinéma, juste pour nous dire qu'ils étaient heureux, qu'ils avaient eu peur qu'on ferme. On a été agréablement surpris, ça laisse espérer une belle reprise pour les semaines qui viennent."

De leur côté, les clients apprécient l'ambiance familiale du cinéma de centre-ville. C'est le cas de Brigitte, qui retrouve ses anciennes habitudes : "Je suis venue juste en terminant le travail. C'est agréable de retrouver un cinéma à taille humaine, où il n'y a pas trop de monde !"

Neuf films sont à l'affiches pour cette semaine de réouverture : 100% loup, 30 jours max, Adieu Les Cons, Demon Slayer, Envole-moi, Poly, Tom et Jerry, Miss, Les Trolls 2.