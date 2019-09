Au Mans, les surveillants de musée se dévoilent

A l'occasion des journées du patrimoine les 21 et 22 septembre 2019, le musée d'archéologie du Mans met en avant ses surveillants. Pour cette opération, ces femmes et ces hommes de l'ombre ont choisi eux-mêmes un objet du musée qu'ils présentent aux visiteurs. L'occasion d'expliquer leur métier.

Le Mans, France

De l'ombre à la lumière. A l'occasion des journées du patrimoine, le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2019, le musée "Jean-Claude Boulard - Carré Plantegenêt" du Mans met ses surveillants à l'honneur. Chacun d'entre eux est invité à choisir un objet de l'établissement et à le présenter au public. Tous ne prendront pas la parole. "Ce sont des personnes discrètes", explique Jérôme Paillasson, le responsable du service des publics du musée. Au sein de cette équipe de huit surveillants, Jean-Claude est le plus disert. Il parle volontiers de son métier et de sa passion pour l'histoire médiévale. D'ailleurs, l'objet qu'il a choisi est l'un des plus emblématiques de cette période de l'histoire de France marquée par de multiples batailles : une épée. "Elle a été retrouvée dans la Villaine, près de Rennes. C'est une pièce très rare qui date du Xème ou du XIème siècle", détaille le Sarthois.

"On me le demande souvent mais non, je ne m'ennuie jamais!"

Cette épée est l'objet fétiche de Jean-Louis : "lorsque je suis en surveillance, je m'arrange toujours pour être à côté d'elle". C'est un support pour l'évasion, au cœur de ses longues journées au musée. "Bien souvent, je pense. Je mets, par exemple, l'épée en situation. Je m'imagine le forgeron qui l'a construite, le chevalier qui vient la récupérer". Jean-Louis assure qu'ainsi il ne s'ennuie jamais. La remarque d'ailleurs le fait sourire : "C'est une question qu'on me pose souvent. Mais c'est faux! Je peux trouver le temps long parfois mais je ne m'ennuie jamais", insiste-t-il.

Ni des guides, ni des policiers

En racontant son métier, le Sarthois entend casser l'image encore très présente du "gardien". Les surveillants de musée "ne sont pas là, comme des piquets, à attendre, prêts à sauter sur les visiteurs!", s'agace-t-il. De fait, l'équilibre est difficile à trouver. Ces personnes ne sont ni des guides, ni des policiers. Mais elles connaissent bien les œuvres et veillent à leur conservation. "Moi, mon principe est de ne jamais suivre les visiteurs", explique Jean-Louis. En parcourant le musée, "ces personnes sont dans leur monde et je les laisse dans leur monde. Elles savent que je suis là si elles ont un besoin".

Les surveillants doivent tout de même avoir l’œil à tout, "pour qu'aucune personne ne dégrade les œuvres ou que les enfants les touchent", ajoute Jérôme Paillasson. Le responsable du service des publics au musée d'archéologie du Mans précise les qualités attendues par ces employés : "la discrétion, la délicatesse, le sens de l'observation".

► Les surveillants du musée "Jean-Claude Boulard - Carré Plantegenêt" du Mans présentent "leurs objets", samedi 21 et dimanche 22 septembre à l'occasion des journées du patrimoine à 11h15, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15.