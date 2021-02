Au Mans, on ne peut pas aller au musée mais on peut voir une expo en visite virtuelle

Et si on allait voir la dernière exposition des musées du Mans. Elle s'appelle "tatoueurs, tatoués", on voit les affiches un peu partout en ville mais on ne peut pas encore franchir la porte des musées. Du coup, la ville propose des visites virtuelles sur le site internet des musées.

Les musées du Mans sont gratuits depuis le 1er janvier mais les sarthois n'ont pas pu encore en profiter à cause de la crise sanitaire. Du coup, la ville propose des visites virtuelles.

"Tatoueurs, tatoués" est une exposition installée au musée Jean-Claude Boulard. Elle plonge les visiteurs dans les origines du tatouage et présente aussi le renouveau de ce phénomène. Il y a parfois un rite social, religieux issu des différents continents.

Alice Gandin, la directrice des musées du Mans © Radio France - Christelle Caillot

La visite virtuelle est simple. Elle est entièrement gratuite à partir du site des musées de la ville du Mans. Vous cliquez sur les images, les salles et vous vous laissez guider. C'est une visite à 360 degrés. L'internaute peut choisir les salles de l'exposition et zoomer sur certaines pièces. Il y a même des vidéos avec des explications sur certaines œuvres.

C'est une formidable opportunité pour découvrir toute l'ambiance du musée et de cette exposition. Forcément ça ne remplace pas une vraie visite mais on peut toucher un public beaucoup plus large que la Sarthe

Pour Alice Gandin, la directrice des musées du Mans : on est prêt à rouvrir et on prépare aussi la prochaine exposition sur la peintre Marie Raymond au musée de Tessé. Même si les musées sont fermés, l'activité continue. Il y a d'ailleurs un grand plan de rénovation des musées qui a été lancé en décembre par la ville et qui va durer plusieurs années. Les agents des musées recensent d'ailleurs plusieurs milliers d'œuvres.

