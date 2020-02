Au Mans, un goût de Chine grâce au festival des Lumières Légendaires

Le Mans, France

Un dragon, des pandas, des loups, des fleurs... Le parc Monod, au Mans, devient le soir un lieu tout droit sorti d'un conte de fées. Après une étape à Marseille, l'exposition-spectacle monumentale Les Lumières légendaires de Chine se pose dans la Sarthe : au programme, une visite d'environ une heure qui fait le bonheur des familles.

Des fleurs, des pandas, du bambou... L'ambiance nous emmène en Extrême-Orient © Radio France - Diane Berger

Tout commence par un voyage en Chine des producteurs de l'événement, Alexandre Hourdequin et Francesco Bouglione : "On est tombés dans un village par surprise, où se tenait un festival des lanternes : on s'est dit que ce serait intéressant d'amener ce concept en France." Le résultat : un parc soudain peuplé de créatures fantastiques et de plantes géantes. Et beaucoup de visiteurs s'accordent pour dire que l'ambiance est très poétique.

Parmi les lanternes, ces fleurs gigantesques © Radio France - Diane Berger

Mais plusieurs regrettent un détail : le prix des billets d'entrée, un peu élevés quand on vient en famille. "Là, à quatre, on en a pour quasiment cinquante euros", calcule par exemple Sabrina, une mère de famille. Elle ne regrette pas du tout d'être venue, mais "ça reste quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, je pense que toutes les familles ne peuvent pas se le permettre."