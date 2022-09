Au Mémorial de Rivesaltes, une exposition exceptionnelle réhabilite les témoignages de réfugiés espagnols

Jusqu'au 15 octobre au Mémorial de Rivesaltes, l'exposition Desmemoria remet en lumière les témoignages oubliés de réfugiés espagnols. Longtemps tus après la mort de Franco à cause "du pacte de l'oubli" inscrit dans la loi, ces souvenirs de dictature font écho au parcours actuel des migrants.

L'exposition, créée par la photographe et réalisatrice Laetitia Tura, explore "la fabrique de la mémoire et de l'oubli". La photographe s'est plongée dans les archives, a retrouvé des documents et des témoignages enterrés par une loi d'amnésie, votée en 1977 après la mort de Franco et après 40 ans de dictature en Espagne. Elle met également en lumière le lien étroit entre le vécu des réfugiés espagnols et l'expérience actuelle des migrants, qui risquent leur vie pour rejoindre l'Europe.