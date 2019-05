Au moins un million d'euros pour réaménager les Jardins des Cordeliers à Châteauroux

Châteauroux, France

Cela fait plusieurs années que Châteauroux métropole fait peau neuve derrière une volonté politique : rénover pour attirer. Les rues, les places, les commerces et maintenant les jardins ! La métropole a décidé de mettre la main à la poche : 200 mille euros par an sur cinq ans pour réaménager les Jardins des Cordeliers. L'ancien couvent est inscrit au titre des monuments historique, l'église est même classée, mais le site était mal valorisé, malgré son potentiel.

Alors la métropole va tout refaire. Cinq ans de travaux pour réhabiliter ces jardins qui relient la ville haute et la ville basse, voilà l'objectif, assez long car il faut respecter le patrimoine et l'avis de la DRAC et des Bâtiments de France. Le but : faire des jardins à l'image de ceux qui existaient à l'époque des Franciscains. Les travaux débuteront dès septembre 2019.

Un bureau d'étude spécialisé pour respecter le lieu

La métropole a fait appel à un bureau d'étude. Les premiers travaux concerneront la fontaine des religieuses et les terrasses du site. L'accès pour les personnes à mobilité réduite via les rampes d'accès sera une priorité, et le sol sera remplacé par du stabilisé renforcé, afin d'éviter les travaux de désherbage. Dans un souci de développement durable, l'arrosage sera complètement revu.

Ensuite, en 2020, la cour des Cordeliers sera rénovée, un aménagement recréera l'ancien cloître, qui était situé à cet endroit. Le parking (environ 25 places) sera supprimé et remplacé par un verger. "À l'époque des franciscains il n'y avait pas de jardins d'ornement mais des jardins de culture", explique Fabienne Ourier, du bureau d'étude du service espace verts. Ainsi, la troisième phase de travaux devrait permettre d'aménager les contreforts des Cordeliers en "jardins médiévaux", avec des légumes anciens dans un potager. Enfin, en s'éloignant du couvent les jardins se feront plus sauvages mais les chemins seront restaurés. Fin des travaux prévue en 2024-2025 mais attention : des fouilles, notamment au niveau du parking, pourraient retarder l'échéance.