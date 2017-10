Au Mont Veyrier, au-dessus d'Annecy-le-Vieux, les chasseurs vont à la rencontre des non-chasseurs

Pour la 2e année consécutive, la Fédération des chasseurs de Haute-Savoie a participé à l'opération "Un dimanche à la chasse". Une cinquantaine de sociétés de chasse du département ont joué le jeu dont celle d'Annecy-le-Vieux. Dix visiteurs sont venus découvrir ce loisir.

"Aujourd'hui si je refaisais du VTT au Mont-Veyrier, certainement je m'habillerais avec des couleurs fluo" Serge, non-chasseur

Les nouveaux panneaux qui donnent les jours de chasse en Haute-Savoie © Radio France - Nathalie Grynszpan

Gérard a 45 ans de permis de chasse. Sur le Mont Veyrier, il ne peut que constater une fréquentation toujours plus importante et disséminée dans toute la forêt : vététistes, promeneurs, ramasseurs de champignons, adeptes de trail, ils sont de plus en plus nombreux à parcourir les sous-bois sans prendre garde qu'ils ne sont pas seuls. Les chasseurs sont un monde à part pour les habitants des villes. Ce dimanche, des dizaines de familles montaient pique-niquer en voiture au Mont Veyrier et bien souvent ne savaient pas que la chasse est ouverte le dimanche matin.

"Ajourd'hui, si je refaisais une balade à VTT, certainement je m'habillerais avec des couleurs fluo" Serge, non-chasseur Copier

Après la battue, chasseurs et non-chasseurs échangent sur ce loisir © Radio France - Nathalie Grynszpan

"À partir de l'année prochaine, chaque chasseur devra être détenteur d'un brevet de sécurité" Thierry Travers prés ACCA Annecy-le-Vieux Copier

Pour Thierry Travers, président de la société de chasse d'Annecy-le-Vieux, partager le territoire avec les vététistes, les marcheurs, les cueilleurs de champignons est une obligation. Pour cela, tous les chasseurs, même ceux qui détiennent leur permis depuis des décennies, devront passer un brevet de sécurité à partir de l'année prochaine.