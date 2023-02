Au musée Aeroscopia, le mythique chasseur stellaire X-Wing de Star Wars fait le bonheur des petits et grands

"C'est le vaisseau de Star Wars, le film que papa regardait quand il était petit", explique Mathias à son rejeton. Le temps de quelques photos, il s'installe aux commandes du X-Wing avec son fils, heureux de partager "son rêve de gosse" avec le sien. Et ils sont nombreux à attendre leur tour pour prendre place à bord du mythique chasseur stellaire, entièrement construit en briques Lego. Un vaisseau de 10 x 10m, presque à taille "réelle", c'est-à-dire celle des maquettes construites pour la première trilogie de Georges Lucas, entre 1977 et 1983. Constitué de 1 584 900 briques, il a nécessité 1750 heures de construction et pèse 3,4 tonnes.

Un univers fictif qui amène au réel

Mais pourquoi pas une maquette originale ? "Parce que c'est tout simplement introuvable", répond Matthew Lord, guide du musée. Il explique : "à l'époque de la première trilogie, pas de numérique et peu d'effets spéciaux. Tout a été tourné avec des maquettes, modèles réduits ou en taille réelle pour les scènes avec des pilotes. Lorsqu'un chasseur stellaire était touché, ils faisaient vraiment exploser la maquette, ce qui explique qu'il en reste très peu." En outre, "l'aspect ludique était intéressant pour attirer du monde", ajoute le guide, " et cet objet, même s'il sort du lot, nous permet aussi d'aborder de nombreux sujets, autour de l'histoire de l'aviation. Par exemple, le combat aérien : George Lucas s'est beaucoup inspiré de la Seconde Guerre Mondiale. Des combats tournoyants, avec des pilotes humains, où l'on tirait à des portées relativement courtes... Alors qu'aujourd'hui le combat rapproché a presque disparu, la guerre se fait plutôt avec des missiles longue portée ou des drones."

Le vaisseau restera posé à Blagnac

L'œuvre, précisément un modèle "X-Wing T-65 B" a été créée en 2018 par deux sociétés, Histoire en briques et ERC Briques, qui bénéficient d'une licence officielle de la part de Lego. Avant d'atterrir à Toulouse, le vaisseau a fait du chemin : exposé au salon du Bourget, dans plusieurs lieux parisiens, et même hélitreuillé à 3000m d'altitude à Courchevel dans un décor digne de la planète Hoth et sa tempête de neige dans L'Empire contre-attaque**.** Désormais, il fera partie de la collection permanente du musée, où il a aussi toute sa place : Aeroscopia, vitrine de l’aéronautique toulousaine , raconte la grande aventure de l’aviation des années 1950 à aujourd’hui, dans tous ses usages, commercial, touristique, militaire, scientifique et expérimental. Il ne lui manquait que l'avion imaginaire : c'est chose faite.