Au Musée d'Art Moderne de Paris, la fraîcheur attire les visiteurs

Au niveau 6 du Musée d'Art Moderne de Paris, la climatisation est renforcée pour préserver les peintures à l'huile de l'exposition Eugène Leroy. Un grand tissu blanc, un vélum, est également installé pour isoler les verrières. Il y fait bien frais comme l'explique Laurent Santucci, secrétaire générale adjoint du musée. "On oscille ici entre 20 et 22 degrés. Dans le musée on a la chance d'avoir plusieurs salles climatisées. Depuis une semaine, on a beaucoup d'appels au standard téléphonique qui nous demandent si le musée est climatisé. Ce qui fait qu'on a un taux de visites moyen de _2500 à 3000 personnes par week-end._"

Parmi les visiteurs, il y a Marie. Elle est venue avec son amie pour voir l'exposition temporaire, mais aussi pour éviter la chaleur à l'extérieur. "On a choisi le jour exprès parce qu'il fait très chaud. Je trouve que le musée, c'est une bonne destination dans ces moments-là."

Véronique, elle est au rez-de-chaussée, toujours au frais, elle bouquine sur un banc. "Je suis venu voir les œuvres évidemment. Mais c'est vrai que je profite aussi de faire une petite pause au frais."

Éloïse travaille au musée tout l'été. Elle surveille la salle. Ce poste, elle ne l'a pas choisie par hasard. "Honnêtement, quand on choisit les jobs d'été, c'est vrai que quand on voit le musée, on se dit qu'on sera pas trop mal. _Le mois d'août à Paris n'est pas réputé pour la fraîcheur_. C'est vrai que les musées, c'est un bon plan", sourit-elle.

Le plan canicule

Le 13 août, Paris le thermomètre a grimpé jusqu'à 34 degrés dans la capitale. Les musées de la Ville de Paris ont déclenché le plan canicule depuis le début du mois de juin.

Ce plan concerne les visiteurs, les employés du musée et les œuvres d'art. "Les visiteurs peuvent avoir _accès à des points d'eau_. Des réflexions sont en cours pour installer une fontaine au niveau 4. Nous avons un PC sécurité avec des agents qui font des rondes périodiques et préventives auprès de visiteurs", explique Laurent Santucci

Pour les agents, des rotations sont organisées afin qu'ils puissent tous se retrouver dans des lieux plus frais à certains moments de la journée.

"On a beaucoup de peintures, les sculptures ne souffrent pas trop de la chaleur, mais les peintures, oui", explique le secrétaire général adjoint. Pour la préservation des œuvres, les températures doivent être maintenues autour de 19/20 degrés avec un hygrométrie comprise entre 45 et 55%. "On met en place des appareils qui permettent de maintenir ce taux d'humidité parce que par forte chaleur, on a une baisse forcément de l'humidité. Quotidiennement, on a un plan de surveillance sur ces températures et l'hygrométrie au sein du musée", explique Laurent Santucci.