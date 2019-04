Au musée de beaux-arts de Rouen, des enfants peignent à la manière des plus grands artistes

Rouen, France

Après une demi journée de visite de l'exposition, place à la création pour les enfants. Tous assis autour d'une table, la blouse sur le dos, ils écoutent les consignes de Camille Louise, la plasticienne qui encadre l'activité.

"On ne pas vraiment faire de la gravure sur plâtre comme Braque, mais de la gravure avec de la peinture", détaille la plasticienne.

Et pour cela les enfants vont se servir d'un couteau. "Celui-là il ne coupe pas, il va servir à gratter la peinture", reprend Camille Louise.

Comme dans une salle de classe, tout le monde regarde attentivement la maîtresse d'un jour. C'est elle qui montre l'exemple :

"Il faut recouvrir sa feuille entièrement de peinture et ensuite avec un couteau on va enlever la peinture et dessiner sa forme."

Les enfants grattent ensuite avec un couteau. © Radio France - Romain Chevalier

Georges Braque comme modèle

Alors chacun choisit sa feuille et sa couleur, et c'est parti pour deux heures de peinture à la façon des plus grands artistes. Mathieu, toile sous les yeux et couteau à la main est déjà très inspiré : "Je dessine un oiseau qui vole dans le ciel, parce que Braque il aime beaucoup ces animaux."

A gauche, Mathieu réalise son oiseau. © Radio France - Romain Chevalier

Adèle, prend elle aussi exemple sur les œuvres de Georges Braque et ces fameux paysages de Varengeville. "J'essaye de faire un paysage de montagne", sourit-elle. Et le tableau est plutôt réussi d'après Gabriel, 9 ans, qui sert de d'expert pour l’occasion : "J'ai directement vu que c'était un paysage de montagne, ça ressemble à ce qu'on a vu lors de l'exposition." Et les enfant sont tellement appliqués qu'ils enchaînent les œuvres d'arts à une vitesse folle.

Chaque enfant a réalisé 3 ou 4 dessins. © Radio France - Romain Chevalier

Comme tous les artistes, ils espèrent un jour voir leur chef d'oeuvre affiché dans un musée.