Le musée de la Résistance de Limoges appelle aux dons pour une expo sur les femmes durant la Grande Guerre

Pour l'exposition "Les femmes au temps de la Grande Guerre", le musée de la Résistance appelle aux dons et aux prêts pour enrichir et compléter cette exposition temporaire. Elle mettra en lumière le rôle des femmes durant cette période : dans les transports, les œuvres, les mouvements sociaux, l'armement ou encore le monde agricole.

Magazine de mode, photos, courriers, cartes postales...

"Nous recherchons surtout des documents sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale, les femmes au travail de préférence, détaille la chargé de communication du musée, Agnès Peyronnet. Il y a eu des métiers qui ont surgi comme ça : les munitionnette, c'était celles qui fabriquaient des munitions, celles qui travaillaient aux champs. Donc tous ces objets du quotidien : ça peut être des photos, des documents, des vêtements. Il y a aussi des magazines de mode qui nous intéressent parce qu'on en n'a pas. À Paris, il y avait des femmes qui se mettaient à tricoter des layettes pour les enfants de combattants. Cela peut être aussi de la correspondance. Nous avons pas mal de choses, mais on ne sait jamais, il y a des pépites, des choses tellement touchantes qui ont le mérite d'être montrées à ce moment-là".

Dons et prêts à titre gracieux

Ce n'est pas la première fois que le musée de la Résistance fait appel aux dons et aux prêts. C'était déjà un véritable succès pour l'exposition sur l'Algérie qui a pris fin en décembre 2022.

"Il y a des pièces dont on ne pouvait même pas soupçonner l'existence et qui apparaissent comme ça, explique Agnès Peyronnet. Et puis aussi des familles qui ont prêté et qui se disent que la pièce serait mieux conservée et exposée au musée de la Résistance. Et puis il y a un numéro d'inventaire. Ça fait un peu plus classieux que lorsque c'est posé sur une étagère ou remisée dans un carton".

L'exposition ouvrira du 12 octobre 2023 au 9 avril 2024. Le dépôt de dons et de prêts est jusqu'au 31 mai 2023.