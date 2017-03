Au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, le passé a rendez-vous avec le futur

Pour célébrer les 50 ans du site archéologique de Saint-Romain-en-Gal, le musée gallo-romain se tourne vers le futur. Le 24 juin, une capsule temporelle sera enterrée dans l'enceinte d'une villa gallo-romaine, en attendant d’être ouverte en 2067

« Faut-il protéger, préserver, transmettre les sites archéologiques aux générations futures ? Pourquoi et comment ? ». Ce n’est pas un sujet de baccalauréat, mais l’une des deux questions posées aux visiteurs du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal Vienne. Suit une deuxième question : « Quel objet patrimonial souhaiteriez-vous que l’on conserve dans la capsule temporelle enfouie sur le site archéologique ? Et pour quelles raisons ? ».

Les personnes qui veulent bien y répondre sont priées de déposer le fruit de leurs réflexions dans une urne. En fait une demi-amphore réalisée spécialement par un potier. L’autre moitié de l’amphore se trouve au pavillon du tourisme de Vienne, où les visiteurs de passage peuvent aussi déposer leurs messages.

Une cuve en béton ouverte en 2067

Le 24 juin, c'est dans une cuve en béton de 5 mètres cubes, que vos messages aux générations futures, soigneusement emballés et rangés, seront enfouis sur le site. On y laissera aussi des objets. Martine Publié, vice-présidente déléguée à la culture et au tourisme du Rhône a l'intention d’y déposer un objet précis. Une bouteille de vin, « parce qu’on est dans un monde rural, et dans la convivialité. Et la convivialité, c’est autour d’une belle bouteille avec des amis et une belle gastronomie. C’est ça, notre département, et c’est ça que j’ai envie de transmettre. » Le jour de l’enfouissement, le 24 juin, des musiciens devraient jouer une pièce spécialement composée pour l'événement, dont la partition devrait être retrouvée et rejouée dans 50 ans à l’ouverture de la capsule temporelle.

Une fois sous terre, elle ne risque pas en tout cas d’être oubliée. Yvan Mathevet, responsable du service des publics, porteur du projet au musée, précise : « la capsule sera enregistrée sur le site d’une université aux Etats-Unis, qui répertorie toutes les capsules temporelles dans le monde entier. »

La préservation des sites archéologiques, une actualité tragique en Syrie

La transmission du patrimoine archéologique aux générations futures prend tout son sens pour Hussein Alhassam Almustafa. Ce Syrien suit une formation sur le site de Saint-Romain-en-Gal. Il était conservateur du département de préhistoire au musée d'Alep. Son musée est fermé depuis la guerre qui a dévasté la ville. « Plus de 30.000 objets ont été transférés d’abord à l’université d’Alep, puis à Damas. On a beaucoup travaillé pour protéger et évacuer les collections. Les objets archéologiques ne sont pas que pour les Syriens, ils sont pour l’humanité, pour tout le monde ». La capsule temporelle, c'est un peu loin de ses préoccupations. Lui aimerait juste retrouver son musée, comme avant.