Au muséoparc d'Alésia, la guerre des Gaules reprend vie

Même avec un temps gris et quelques gouttes de pluie, plus de 900 passionnés d'histoire, familles, et touristes se sont rendus ce samedi au muséoparc d'Alésia à Alise-Sainte-Reine en Côte-d'Or , pour assister à la 5e édition de la reconstitution de "la guerre des Gaules". Immersion au Ier siècle avant JC, au temps de Jules César avec plus de 200 reconstitueurs, qui incarnent chacun un rôle le temps pour faire découvrir les pratiques et coutumes de l'époque.

D'un côté on peut voir le village des Gaulois, de l'autre celui des Romains. Des tentes blanches tenues par des pics en bois accueillent chacune une activité, ou la représentation d'un métier de l'époque. Par exemple, "Bacano", nom gaulois pour dire "petit paysan" présente une moissonneuse gauloise "seul enfin qui n'a pas été inventé par les Romains", explique-t-il. Avec ça, l'épeautre est récolté et permet de fabriquer de la farine, avec deux pierres qu'il faut faire tourner entre elles. Une activité ludique qui plaît aux plus jeunes.

Les tentes des camps Gaulois. © Radio France - Jeanne Maisiat

À 14h30, c'est le départ de la grande bataille qui convainc petits et grands. Jérémie est professeur d'histoire-géographie et est ravi de sa visite : "Ce qui me plaît c'est l'aspect reconstitution. Il y a beaucoup d'idées reçues avec Astérix. Là on voit qu'il y avait des stratégies et que les Gaulois n'avaient pas beaucoup de chance face aux Romains".

Les Gaulois prêts à la bataille. © Radio France - Jeanne Maisiat

Créer un rendez-vous annuel

L'objectif de Laurent Bordereau, le directeur du site est bien de créer un évènement incontournable après déjà 5 éditions. "L'idée c'est de le rendre pérenne et de le renforcer. Avec peut-être d'autres troupes, une parade... D'identifier ce week-end de reconstitution comme un marqueur européen de rencontres de compagnies et de troupes, pour refaire un peu l'histoire".