Au parc animalier de Sainte-Croix, des astuces pour protéger les animaux des fortes chaleurs

Les gibbons du parc de Ste-Croix et leurs glaçons

Eux aussi ont besoin de fraîcheur, tout comme les visiteurs. Face aux fortes chaleurs qui s’installent dans le département, les 1.500 animaux du parc de Sainte-Croix peuvent compter sur la mobilisation de l’équipe animalière. Pour préserver les animaux des fortes températures de ces prochains jours, le parc animalier de Moselle a ses astuces.

Des régimes rafraîchissants

Contre la chaleur, l’équipe animalière a concocté des régimes spéciaux à base de grands glaçons aux fruits ou aux poissons, selon les préférences alimentaires de chacun. Les consommateurs de ces glaçons sont les ours, les lémuriens, les gibbons et les ratons laveurs.

Les gibbons du parc de Ste Croix et leurs glaçons - M.Bricard

Un parc adapté pour les animaux

Pour anticiper au mieux la déshydratation des animaux, le parc a également des ressources. Quatre étangs et plus de 60 hectares de forêt permettent d’éviter l’insolation. Les animaux peuvent à la fois se baigner et se mettre à l’ombre.

Sur le territoire des rennes, des ventilateurs ont également été installés, ainsi qu’une petite piscine pour les deux oursonnes du parc, Montana et Arizona.

