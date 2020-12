Au patrimoine de l’Unesco depuis 25 ans, le Pont Saint-Bénézet dit Pont d’Avignon

Rendu célèbre notamment par la chanson populaire "Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse…" ce monument compte parmi l’ensemble inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 25 ans. Tout comme le Palais des papes, l’ensemble épiscopal et les remparts notamment.

Aujourd’hui, c’est un vestige de pont, dont il ne reste que quatre arches. Il permettait de traverser le Rhône, depuis le nord d’Avignon, jusqu’au Gard. Sur l’un des piliers restants, se dresse la chapelle Saint-Bénézet, elle-même surmontée par la chapelle Saint-Nicolas.

La construction du pont débute en 1177 et se termine huit ans plus tard. Il forme alors une courbe longue de 920 mètres, large de quatre mètres et supportée par 22 arches. Et longtemps, il a été le seul pont permettant de traverser le Rhône entre Lyon et la mer Méditerranée. Il était alors un parfait lieu de contrôle du trafic et de péage, comme poste frontière entre l’État pontifical et le Royaume de France.

Effondrements répétés de nombreuses arches du pont

Plusieurs arches se sont effondrées après une succession de batailles et de fortes crues. Le pont a été reconstruit à plusieurs reprises, notamment au 13e siècle. Mais à partir du 17e siècle, les charges des travaux d’entretien et de réparation sont trop élevés pour la ville. Plusieurs nouvelles arches sont à nouveau emportées par des crues du fleuve.

À partir de 1669, il est à peu près dans l’état actuel, les réparations et reconstructions sont abandonnées.