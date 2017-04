Au printemps 2020, l'historial du Poitou doit ouvrir ses portes au public à Monts-sur-Guesnes.

L'idée du département de la Vienne, le porteur du projet, est de proposer une représentation dynamique de ce qui a fait l'originalité du Poitou, ça ne sera surtout pas un musée!

Concrètement, il s'agira de faire appel aux dernières technologies numériques comme des tablettes tactiles, des personnages en 3D, des films ou encore des cartes numériques interactives. Cet historial a pour ambition d'attirer 70.000 visiteurs par an et créer une douzaine d'emplois.

Le département met en avant un lieu stratégique: à une trentaine de km non seulement du Futuroscope, mais aussi de Center Parcs, de Chinon, de Fontevrault. Avec Autoroute et TGV pas loin.

Cet historial se situera en face du château de Monts-sur-Guesnes, un bâtiment de 3000 m2 sur deux niveaux, de façon semi enterrée. Au rez de chaussée six grandes thématiques : la préhistoire, l'antiquité, le millénaire médiéval, du XVème au XVIIIème siècle, le Poitou et le nouveau monde et enfin de la révolution à nos jours. A l'étage: un auditorium d'une centaine de places, des expositions temporaires, une terrasse, une cafeteria, une boutique et deux salles pédagogiques. L'idée est de pouvoir accueillir 300 personnes simultanément pour une visite de 2 heures environ. Concernant son fonctionnement c'est une bien une délégation à une entreprise privée qui est prévue, ce concessionnaire mettre 4 millions d'euros sur la table. Aujourd’hui 70% du financement est déjà acquis, coût total de la réalisation quasiment 11 millions d'euros.