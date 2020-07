Au Puy du Fou en Vendée, la Cinéscénie reprend ce vendredi

Le Puy du Fou reprend ce soir le spectacle de la Cinéscénie. Les autorisations ont été accordées pour pouvoir accueillir plus que les 5.000 spectateurs autorisés. Mais, pour cela, une organisation originale et précise a été mise en place.

La Cinéscénie, c'est une des animations phares du Puy du Fou, un spectacle nocturne assuré par plus de 3.000 bénévoles. Le parc a pu rouvrir ses portes le 11 juin, mais pour la Cinéscénie, il a encore fallu attendre. La règle est la même que partout : pas plus de 5.000 spectateurs, sauf qu'au Puy du Fou, décidément, on ne fait pas les choses comme ailleurs : la Cinéscénie pourra en accueillir beaucoup plus, jusqu'à 12.000 spectateurs.

Trois tribunes de 4.000 places

Par quel miracle ? Tout simplement en divisant la tribune en trois parties, bien distinctes, « étanches », séparées par de grandes parois en plexiglas. Chacune de ces tribunes aura sa propre entrée, donc, les flux seront séparés. Pour éviter les regroupements trop importants, il est demandé aux spectateurs de venir très tôt, 1h30 avant le début du spectacle. Il faut dire qu'il y a des contraintes : prise de température pour chaque spectateur, spectateurs qui devront garder leurs masques en permanence. Des bornes de gel hydro alcooliques seront installées aux entrées. Il faudra aussi respecter un espace entre les sièges. Le tout a été validé par les services de l'état.

Tout cela est possible aussi grâce à l'étendue sur laquelle a lieu la Cinéscénie, polus d'une vingtaine d'hectares. Mais si on compte bien, entre spectateurs et bénévoles, il y pourra bien y avoir, sur un même lieu, jusqu'à 15.000 personnes rassemblées ! Le dispositif a été validé par les services de l'état, précise le Puy du Fou.

La Cinéscénie, c'est jusqu'au 19 septembre, les vendredis et samedi à partir de 22h.