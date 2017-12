Au restaurant Chez Francis, on se rappelle les facéties de Jean d'Ormesson pendant la Foire du livre de Brive

L'écrivain Jean d'Ormesson, décédé à 92 ans, faisait partie des piliers du restaurant Chez Francis à Brive, la cantine des écrivains pendant la Foire du livre de la cité gaillarde. Le patron se souvient avec émotion d'un personnage "exquis et très drôle".

Chez Francis il y a une tradition : tous les écrivains qui fréquentent ce restaurant pendant la Foire du livre de Brive laissent un petit mot sur le mur. Jean d'Ormesson, décédé dans la nuit de lundi à mardi n'a pas dérogé à la règle. L'académicien a inscrit "Brive, c’est les livres ! Francis et Dominique, c’est l’ivresse ! Merci pour l’ivresse ! Affections, Jean D’Ormesson".

Le message laissé par Jean d'Ormesson à Francis et son épouse © Radio France - Nicolas Blanzat

Et l'affection était réciproque précise Francis, le patron. "Il faisait partie des piliers de la maison. On l'aimait beaucoup parce qu'il était d'une tolérance intellectuelle et d'une élégance très rare. C'est l'une des plus belles rencontres que la Foire du livre nous ait permis de faire."

Quand on était débordés, il répondait au téléphone et prenait les réservations !

Francis souligne aussi l'humour de l'écrivain et se souvient de nombreuses anecdotes avec Jean d'Ormesson qui avait toujours son rond de serviette dans son établissement et dont la photo trône au mur.

La photo de Jean d'Ormesson trône près de petit mot laissé Chez Francis © Radio France - Nicolas Blanzat

Un cliché pris une année pendant la Foire du Livre de Brive dont Jean d'Ormesson était un habitué et qu'il a aussi présidée en 2006. On y aperçoit en arrière-plan le téléphone qui trône sur le bar. Un appareil auquel l'écrivain et académicien répondait parfois quand Francis et sa femme étaient trop débordés. "Il disait "Allo c'est Jean d'Ormesson". Les gens ne comprenaient plus rien mais il prenait les réservations !". Francis gardera au fond de son cœur l'image d'un homme à la fois très brillant et très simple.