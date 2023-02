Au restaurant Miel et Safran de Yutz, la Saint-Valentin se fête entre amis

Le restaurant Miel et Safran à Yutz se métamorphose pour la Saint-Valentin. Mais loin du cliché de la fête des amoureux, le propriétaire, Adil Soudani souhaite proposer aux clients de se rencontrer. Pour cela, il va coller toutes les tables et faire une seule et même grande tablée. Les clients seront placés par ordre d'arrivée. Adil Soudani explique : "Par exemple, moi je vais réserver pour 19 heures et une autre personne réservera pour 19 heures 10. Peut-être que l'on va se croiser, une table à côté de l'autre, et peut être que l'on va discuter. Des amitiés vont peut être se créer ! "

Le restaurant, lieu de rencontres surprenantes

Cette idée est née lors d'un dîner entre amis, Adil Soudani voulait proposer une autre formule, et fêter la Saint-Valentin "autrement". Il compte aussi sur les surprises qui peuvent arriver dans son restaurant. Il raconte : "Il n'y a pas besoin d'une fête ! Un jour, une famille est venue manger au restaurant. A la table d'à côté, il y avait leur cousin qu'ils n'avaient pas vu depuis neuf ans". Et de conclure : "Je ne sais pas les surprises que l'on peut avoir cette soirée là !"

L'événement semble avoir trouvé son public. Le restaurant affiche presque complet pour le 14 février.