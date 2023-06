Au Roller's de La Mézière, ça patine comme dans les années 80

Alors qu'à Rennes se déroule les 3 et 4 juin, "Rennes sur roulettes", l’événement phare de la glisse urbaine, reportage au Roller's, à La Mézière au nord de Rennes, où on peut patiner et danser sur une piste en parquet, comme dans les années 80.

Roller's a ouvert il y a deux ans, le 9 juin 2021. C'est Emilia et Thomas Piel qui l'ont créé, car "fans de la Boum", le film de 1980 où ont voit Sophie Marceau patiner à la Main Jaune, salle mythique parisienne. Ici, d'ailleurs, tout est années 80 ; la piste, la musique, les jeux de lumières, la patins à roulettes 4 roues. Il y a même des jeux d'Arcade comme Pacman.

Et ça plait, tant à ceux qui ont vécu les années 80, qu'aux jeunes qui les découvrent avec enthousiasme.

