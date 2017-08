Au Sablé Basket, un camps d'été pour s'entraîner comme les pros

Des infrastructures de pros, de l'analyse vidéo, sept entraîneurs et six heures de basket par jour : le Sablé Basket propose jusqu'à vendredi un stage d'été de haut niveau pour des jeunes basketteurs toujours plus nombreux à s'inscrire.

C'est la 13e année que le Sablé Basket organise un stage pour les jeunes joueurs. Au départ, ils n'étaient qu'une dizaine de participants, cette semaine, ce sont 60 filles et garçons de 11 à 18 ans qui vivent et s’entraînent ensemble jusqu'à vendredi, en compagnie de 7 encadrants. Des entraîneurs du Mans, de la Chapelle-Saint-Aubin, un ancien du MSB et une volonté de proposer aux jeunes participants "l'exigence du haut niveau". De nombreux espoirs du basket français sont passés par cette semaine intensive, comme la Sabolienne Diane Dieré, aujourd’hui en équipe de France des moins de 19 ans.

Du basket six heures par jour

"Bah, quand on aime ça, ça va", balaie Clélia, une jeune joueuse d'Alençon, dans l'Orne. La jeune fille a constaté des progrès après sa participation l'an dernier : "Je pense qu'on gagne en intensité, on peut faire plus d'efforts physiques". Mardi, par exemple, les 60 jeunes ont fait du réveil musculaire. Une opportunité dont ils ne disposent pas nécessairement dans leurs clubs. Une semaine d'entraînement permet également de proposer des séquences d'exercices plus pointues souligne Joris Mercier, l'ancien entraîneur des Espoirs du MSB : "la répétition par exemple. Ça peut ne pas leur paraître très compliqué. Mais en fait, pousser à la performance c'est faire des choses très simples et savoir les répéter". Des entraînements plus physiques aussi :

Je suis là pour pousser leurs limites, les mettre en difficulté, voir ce qu'ils répondent à çà - Joris Mercier

Des moyens de pro

Cette année, les jeunes bénéficient même des techniques de pointe des clubs professionnels explique le directeur du camps Jérôme Heuzard : "Y'a de la vidéo, on a mis la tablette numérique à l'ordre du jour, on filme, on corrige en instantané avec les jeunes". Et les conditions du stage sont idéales. Les stagiaires dorment et mangent au Creps, le centre de formation sportive régional. Et trois gymnases sont mis à disposition du Sablé Basket. Sans parrain prestigieux, le camps d'été du Sablé Basket fait pourtant le plein, tous les ans. Le club a même du refuser des jeunes cette année.