Les trois bébés guépards du Safari de Peaugres (Ardèche) ont presque deux mois et pourtant ils n'ont toujours pas de prénom. Le parc animalier lance donc une campagne sur leur page Facebook. Les équipes hésitent entre plusieurs prénoms alors les internautes sont invités à trancher.

Trois prénoms par guépard sont proposés. Pour la femelle de la portée, il s'agit de : Bella, Baina et Badia. Pour le premier mâle : Bolt, Balin et Bubble et pour le deuxième mâle : Baci, Bijou et Bolide.

La lettre B pour chaque prénom

Les prénoms commencent tous par la lettre B. Cela n'a pas de lien avec l'alphabet annuel pour les noms des chiens ou des chats. "Chaque portée est associée à une lettre, peu importe l'année ou la femelle qui met bas", explique Damien Busset, chef animalier au Safari de Peaugres. "Le tour de l'alphabet a déjà été fait en une vingtaine d'années puisque nous avons beaucoup de portées", ajoute-t-il.

Trois prénoms sortent du lot

Il y a déjà plus de 1.000 votants. Pour le moment, Bella, Bolide et Bolt sont les prénoms favoris. Les internautes ont jusqu'au 20 mai pour voter.

"Pour l'instant, ils se ressemblent beaucoup" - Damien Busset, chef animalier au Safari de Peaugres

Les visiteurs du Safari de Peaugres peuvent d'ores et déjà aller observer les guépardeaux. Toutefois, ils restent difficile à distinguer : "ils se ressemblent" et "ils ont pour le moment le même caractère". Damien Basset précise : "Pour le moment, ils ont vraiment un caractère de bébé, très espiègle. Ils font toutes les bêtises qu'ils peuvent faire". Quant à leurs différences physiques, "elles seront visibles d'ici deux ou trois mois".

La seule femelle de la portée de guépards - Safari de Peaugres

L'un des deux mâles de la portée de guépards - Safari de Peaugres