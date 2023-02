Au salon de la BD de Laval, les fans d'Astérix et Obélix n'ont pas d'idée fixe sur le film de Guillaume Canet

Astérix et Obélix, BD ou ciné ?

Alea jacta est, le sort en jeté. Au salon de la BD de Laval, ce week-end, c'était l'occasion de dénicher des perles rares mais également de retrouver les classiques, comme "Tintin" ou encore "Les aventures d'Astérix". Et justement, dans la grande salle polyvalente de la ville, difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas lu au moins une BD du Gaulois réfractaire à l'armée de Jules César.

Alors dans les allées du salon, les fans de la saga discutent du dernier "Astérix" sorti sur grand écran, "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu", un film de Guillaume Canet et, par Toutatis, les avis sont partagés, il fallait s'en douter, "on a sans doute des attentes élevées par rapport au film de Chabat", "Mission Cléopâtre", un long-métrage devenu culte avec de nombreuses répliques qui font encore mouche.

Descendu par la critique, le film de Guillaume Canet a quand même enregistré le meilleur démarrage de ces quinze dernières années au cinéma avec près de 500.000 entrées au premier jour de son exploitation dans des centaines de salles.