Au Salon de la Chasse de Châteauroux, on prône la convivialité et la pédagogie

Châteauroux, France

Le Salon de la Chasse, c'est l''occasion pour les chasseurs du département et de la région de se retrouver entre passionnés mais aussi d'attirer des nouveaux qui pourraient avoir des idées préconçues.

stand de vin au salon de la chasse © Radio France - Elodie Rabelle

Parce que le mot d'ordre de ce rendez-vous, c'est la convivialité. Pierre est chasseur depuis 50 ans, il n'a jamais loupé une édition du salon :

"Entre chasseurs, on a toujours quelque chose à se dire, sur les nouveautés, nos trouvailles. La chasse c'est convivial, et les nouveaux sont le bienvenus !"

En effet, le Salon a aussi vocation à faire découvrir la chasse à ceux qui ne la connaissent pas ou la connaisse mal. Et pour ce faire : des stands variés : équipements, produits du terroir, vêtements, arts en bois, peintures, photos, livres et bien sûr des armes. Pour attirer les curieux, et surtout les jeunes, le Salon se dote d'un stand de tir virtuel, on l'on chasse le canard en 3D

stand de tir virtuel au salon de la chasse © Radio France - Elodie Rabelle

stand de couteaux au salon de la chasse © Radio France - Elodie Rabelle

Mannequin de chasseur au salon de la chasse © Radio France - Elodie Rabelle

Ici on déconstruit les préjugés.

Le premier d'entre eux : la chasse ce n'est que le plaisir de tuer. Sophie le pensait avant de rencontrer son compagnon : "J'étais 100% anti-chasse avant, maintenant je comprends qu'on régule les populations d'animaux, je suis même devenue garde-chasse !".

bois de cerf au salon de la chasse © Radio France - Elodie Rabelle

Autre préjugé : la chasse, c'est pour les Hommes. "Pas du tout !, s'exclame Sophie, je chasse avec des copines !"

D' ailleurs, pour la première fois, l’Association nationale de la chasse au féminin est présente à Châteauroux