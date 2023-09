Au salon des associations d'Amiens, des visiteurs plus motivés que jamais à se remettre au sport

Les allées du salon des associations Agora , à Amiens, étaient bondées tout au long de la journée du samedi 9 septembre. Des milliers de visiteurs sont venus se renseigner auprès des 230 associations qui y tenaient un stand . Parmi eux, de nombreux parents à la recherche d'une activité pour leurs enfants. Mais aussi des adultes qui, en cette rentrée, ont pris des bonnes résolutions : ils se sont enfin décidés à sortir de leurs canapés pour se remettre au sport.

ⓘ Publicité

"On se motive à la rentrée parce sinon on ne se motive jamais"

C'est le cas d'Hélène, 21 ans : "J'ai arrêté le sport depuis un an et demi. Et là je me suis dit que c'était enfin le moment de reprendre. Donc je suis venue au forum pour trouver un petit sport sympathique, que je peux faire à coté de mes études, qui ne prend pas trop de temps et qui n'est pas trop cher dans l'idéal !". L'étudiante en sciences politiques a plein de brochures dans les mains. "On se motive à la rentrée parce sinon on ne se motive jamais", rigole-t-elle.

Des milliers de visiteurs sont venus se renseigner auprès des 230 associations présentes. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Il y a quelques années, elle avait bien essayé de s'inscrire dans une salle de fitness : "Mais je n'en peux plus de la salle de sport ! Toute seule, c'est trop facile de se démotiver. Il me faut des sports collectifs avec des gens sinon je n'y vais pas. Et j'ai envie de rencontrer des gens". Hélène va sans doute opter pour du volley, et peut-être de l'aqua-fitness.

"Est-ce que je vais m'y tenir ? C'est la question de l'année !"

Pour ces visiteurs remplis de bonnes intentions, le salon des associations est le lieu idéal pour, enfin, sauter le pas. "Quand on est chez nous on a envie de faire un sport, on regarde sur internet et au final on se laisse happer par notre journée de cours ou de travail. Alors que là on rencontre directement les gens, c'est concret et ça donne des idées", détaille Manon. L'étudiante en médecine n'avait jamais pensé à essayer la plongée, elle repart d'Agora avec une fiche d'inscription sous le bras.

Élise est elle aussi extrêmement motivée à se remettre à bouger, au point d'avoir du mal à se décider. "Je pense que je vais partir sur cinq sports par semaine", sourit-elle. Piscine, handball, tennis… "Est-ce que je vais m'y tenir ? C'est la question de l'année ! Mais je pense que oui, si on est entre copines ça devrait aller", glisse-t-elle en lançant un regard vers ses amies. Et pour ceux qui ne sont pas aussi surs d'eux, il reste l'option des cours d'essai gratuits avant de signer pour l'année.