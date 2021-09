"Ca fait un bien fou de revenir ici !" : au salon du mariage, la renaissance de tout un secteur

Après un an et demi d'absence, le salon du mariage fait son retour au parc des expositions de la porte de Versailles, samedi 11 et dimanche 12 septembre. Un week-end de fête, où les professionnels veulent remplir le carnet de commandes pour 2022 et 2023, et espèrent tourner la page du Covid.

Organisatrice de mariages et traiteur à Bois-Colombes, Mounia Fouki va embaucher une dizaine de salariés cette année, et voit son carnet de commandes se remplir pour 2022.

Rarement Candice et Xavier auront autant prêté attention au moindre détail. Le positionnement de la balançoire sur leur petit stand fait l'objet d'une grande discussion. Au-dessus de la table ? Sur le côté gauche ? A droite ? L'enjeu : qu'elle soit la plus voyante pour que les visiteurs se rapprochent et viennent goûter les amuse-bouches et les desserts confectionnés par leur collègue, Philippe.

"Ca fait un bien fou de revenir ici !", confie Xavier, de Beauty Cake Design. L'organisateur de mariages, installé à Bussy-Saint-Georges, a déjà participé au salon du mariage de la porte de Versailles en 2019. A l'époque, ses collègues et lui avaient convaincu plusieurs futurs mariés de faire appel à eux pour l'organisation, la décoration et le buffet du plus beau jour de leur vie.

Effet de rattrapage

Mais la pandémie est passée par là, et de nombreuses cérémonies ont été reportées, sinon annulées quand la relation a tourné au vinaigre. En 2020, à peine 155 000 mariages ont été célébrés, contre 225 000 l'année précédente. "Il y aura une forme d'effet de rattrapage", prédit Stéphane Seban. L'organisateur du salon du mariage anticipe une année 2022, et surtout 2023 "exceptionnelle" pour son secteur et ses quelques 15 000 entreprises en Île-de-France, "si les mesures sanitaires continuent de s'assouplir". La reprise s'est déjà amorcée au printemps et à l'été 2021.

Et l'instauration du pass sanitaire obligatoire depuis le 9 août, pour tous les invités et les professionnels travaillant lors des soirées, ainsi que son contrôle sous la responsabilité des mariés, n'a pas créé de grandes difficultés, explique-t-il. Les exposants rencontrés porte de Versailles le confirment : la mesure ne constitue pas à leurs yeux un frein à l'organisation de mariages et au redémarrage de leur secteur.

Pour la première fois, l'organisateur du salon, Stéphane Seban, s'est vu offrir des cadeaux par les exposants. "Ils m'ont dit merci de nous permettre de nous retrouver, je les sens soulagé", confie-t-il. © Radio France - Thomas Giraudeau

Après avoir perdu la quasi-totalité de ses salariés en 2020, partis vers d'autres horizons, Mounia Fouki va de nouveau recruter. "Des wedding planners, des cuisiniers, une bonne dizaine de personnes", s'enthousiasme la patronne d'Autour d'un événement, organisatrice de mariages et traiteur à Bois-Colombes.

Les futurs mariés ont envie d'oublier la pandémie, cette période difficile. Les gens veulent faire la fête ! Je pense qu'on a de beaux jours devant nous. Et puis, il y a tous les mariages de 2020 et 2021 reportés.

Moins de visiteurs, mais plus de ventes attendues

Le salon du mariage 2021 ne sera pourtant pas encore tout à fait comme les autres. En raison du pass sanitaire obligatoire à l'entrée, et de la crainte de certains de participer à des événements avec beaucoup de public, l'organisateur du salon estime que 25 à 30 000 personnes viendront porte de Versailles, ce week-end du 11 et 12 septembre. Ils étaient 40 000 en 2019.

Etonnamment, ce n'est pas forcément dommageable pour les plus de 200 exposants présents. Ce serait même plutôt le contraire. "Là, on aura que des gens qui veulent se marier. Avant, on avait ceux qui dégustaient juste les amuse-bouches. Et même des femmes qui venaient préparer leur mariage, alors qu'elles ne sont pas en couple", assure Mounia Fouki. Sur le stand de Pronuptia, où des modèles défileront tout le week-end dans les robes de mariées de la marque, Alexis Bleines, le nouveau propriétaire, voit aussi une bonne nouvelle dans la baisse de la fréquentation.

Les années précédentes, les futures mariées venaient avec cinq-six copines essayer les robes. Chacune donne son avis, se dit qu'elle a des talents de couturière. Personne n'est d'accord, et on perd du temps. Là, elles viendront avec leur maman, une ou deux de leurs copines. Et elles feront leur choix. Le salon sera certainement plus qualitatif.

Les défilés de Pronuptia s'enchaînent tout le week-end, relayés sur les réseaux sociaux, pour marquer la renaissance de la marque, en cessation d'activité et revendue en 2020. A l'image de tout un secteur, qui célèbre sa reprise.

Le salon du mariage se tient dans le Hall 4 du parc des expositions de la porte de Versailles, ce samedi 11 et dimanche 12 septembre, de 10 à 19h. Entrée sur invitation gratuite, à télécharger ici.