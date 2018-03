Rennes, France

Au salon des mobilités numériques à Rennes, on présente les nouveaux modèles de voitures connectées ou encore des skate à moteur. D'autres entreprises, dans une optique écologique, préfèrent cependant miser sur des modes de déplacement en apparence plus classiques pour fabriquer de l'énergie. Au stand de Ludikénergie, petits et grands sont nombreux à tester les vélos connectés, qui permettent grâce à l'énergie cinétique de produire de l'électricité. "On peut par exemple faire fonctionner la sono ou la télé pour lancer un jeu vidéo si suffisamment de monde pédale, explique Nicolas Le Grassier, un des animateurs. Il faut que certains pédalent pendant que d'autres jouent, car l'électricité ne peut être stockée que pendant une courte durée".

Objectif pour les six participants installés sur leurs selles : dépasser les 1.500 watts produits. Ils les atteignent en moins d'une minute. "Un adulte produit 50 watt environ sur un vélo, en sachant qu'un cycliste professionnel peut monter à 500 voire 1.000 watts", ajoute Vincent Marchand de Ludikénergie.

Développer des animations ludiques

Pas facile de convaincre tout le monde de pédaler pour faire de l'électricité. Le public est invité à participer à une course de petites voitures, elles aussi alimentées par l'énergie fournie en pédalant sur deux vélos. Hélène s'y essaie avec son collègue, elle arrive largement en tête : "j'ai compris qu'il fallait pédaler de façon constante pour que la petite voiture avance bien ! Mon collègue était un peu trop brusque, et si on va trop vite, la voiture sort du circuit".

C'est génial, c'est un effort humain pas très compliqué qui permet de générer de l'énergie !

A côté, une piste de danse fait sensation, notamment auprès des plus jeunes. Ses dalles transforment l'énergie produite par les vibrations en électricité. Reliée à une télé avec webcam, il faut se dépenser suffisamment pour déclencher la prise d'une photo. "C'est marrant, il faut bien sauter et bouger", explique Clément, 10 ans, venu avec sa sœur et son père. "C'est assez ludique et rigolo, _il faut voir ce que ça peut donner en application à l'avenir, je pense que ce domaine doit être amené à se développer_", ajoute Yoan.