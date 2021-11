Au salon Nimagine à Nîmes, l'"écoresponsable" dans l'air du temps

170 créateurs et artistes se sont installés dans le hall du Parc Expo de Nîmes pour le salon Nimagine, du 6 au 14 novembre. L'idéal pour faire des cadeaux de Noël originaux, mais aussi plus écoresponsables.

L'un des stands les plus animés est celui de Greg, qui gère la société Alortujou, qui propose des jeux en bois. Il interpelle les gens, les invite à jouer au "Gare au loup" ou au mini billard. "Nos jeux sont 100% français. On sent que ça plait, l'idée d'avoir un plateau de jeu qui se conserve, qui se transmet et qui est un bel objet."

Les montgolfières de Nat'fantaisies sont toutes fabriquées à la main. © Radio France - Juliette Pierron

Parmi les allées, on aperçoit des objets très originaux : des fleurs en verre soufflé, un nuage de montgolfières fabriquées à la main, parfaites pour une chambre d'enfants.

L'art de la table est aussi à l'honneur. La poterie Mémoires de terre, basée à saint-Hyppolite-du-Fort, est spécialisée dans les terres mêlées. Une technique qui pigmente la terre de plusieurs couleurs pour un rendu à chaque fois unique.

Claude y vient chaque année, de Montpellier. "Tous les ans, j'achète un objet ici pour compléter ma vaisselle et pour faire des petits cadeaux. C'est très pratique car si jamais je casse une assiette, je sais que je pourrai en _racheter une ici, sans avoir besoin de racheter tout un service_."

Les poteries de Florence Girod sont uniques grâce à la technique des terres mêlées. © Radio France - Juliette Pierron

Un peu plus loin, le stand Elan d'Art est lui aussi pris d'assaut. Il est spécialisé dans les ustensiles de cuisine et les soins zéro déchet. Audrey, une des gérantes qui tient le stand explique : "Le numéro 1 des ventes cette année, c'est la charlotte à plat ! C''est une sorte de chapeau lavable et réutilisable pour couvrir les plats et qui remplace le film plastique."

Elle espère voir pleins de cadeaux zéro déchets sous le sapin : "On a fait en sorte de faire des objets beaux, utiles et réutilisables. C'est parfait pour offrir !"