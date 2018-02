"C'est une voiture magique, c'est un monument national." Fabrice Bourrigault, directeur du pôle culture et héritage de l'ACO (Automobile club de l'ouest), n'hésite pas à user de superlatifs pour souligner l'importance de cette voiture dans l'histoire des 24 Heures du Mans et de l'automobile en général. Exagéré ? Au regard de l'histoire qu'elle porte, il semble que non.

Dans le monde automobiles des années 20, la propulsion par l'arrière prédomine. La traction avant existe pourtant, depuis la fin du XIXe siècle, mais elle est jugée dangereuse. Donc mise de côté. En 1926, deux dingues, amoureux de voiture et de course auto, vont néanmoins se lancer dans la construction d'une voiture de course pas comme les autres : le riche industriel Pierre Fenaille et l'ingénieur Jean-Albert Grégoire. "Fenaille, qui avait l'argent, avait posé une condition, expliquait Grégoire en 1974 sur France Inter, dans l'émission Radioscopie, il faut qu'elle soit le contraire des autres. C'est à dire une traction avant. Je lui ai dit que si nous faisions une voiture à l'envers, elle aurait encore plus d'ennuis que les autres. Il m'a dit que non, qu'il y avait des Miller qui courraient Indianapolis et que de toute façon, ce serait une traction avant ou rien ! J'ai dû m'y plier."

La tracta lors de sa vente aux enchères en juin 2017 - DR

Une technologie à l'épreuve du Mans

C'est ainsi que Grégoire et Fenaille débarquent en 1927 au Mans avec deux Tracta et réussissent un véritable tour de force en couvrant 1 700 km. Ils reviendront les deux années suivantes pour mettre définitivement la traction avant à l'épreuve du Mans. Car déjà, à cette époque, la course servait de banc d'essai aux innovations technologiques explique Fabrice Bourrigault : "Le but c'était de l'amener en compétition et de démontrer tout l'intérêt, l'ingéniosité et la performance de cette technologie qui sécurise la conduite, abaisse le châssis, améliore la tenue de route. Ça a été un progrès énorme qui allait sécuriser l'utilisation de l'automobile."

L'une de leurs trouvailles en particulier, le joint homocynétique,permet de transmettre aux roues la puissance du moteur de manière sûre. Breveté en 1926, il servira les années suivantes à nombreux industriels, notamment Citroën, qui produira à partir de 1934 sa fameuse Traction Avant. C'est toute l'industrie auto qui en sort révolutionnée.

Pendant plus de 50 ans, elle a dormi... Dans le salon d'un manoir !

Le modèle récupéré par le musée des 24 Heures fut utilisé au Mans en 1928 et 1929. Suite à cela, il fut vendu une première fois, puis une seconde fois dans les années 50. Ce second propriétaire l'a conservé pendant 60 ans bien à l'abri explique Fabrice Bourrigault : "Ce monsieur vivait dans un manoir, un petit château, et la voiture, qu'il utilisait régulièrement, dormait non pas dans un garage, mais dans son salon, à côté de son billard !"

Finalement mise aux enchères en juin 2017 à Fontainebleau, elle a été acquise par le musée des 24 heures du Mans pour 722 000 €. Une voiture "quasiment dans son état d'origine, telle qu'elle a quitté Le Mans en 1929, avec une patine extraordinaire, s'enthousiasme Fabrice Bourrigault, c'est une pièce d'art, c'est une poésie qui a traversé le temps."

La Tracta sera exposée au musée des 24 h à partir de mi-mars dans le cadre d'une exposition temporaire spéciale, avant d'intégrer la collection permanente.