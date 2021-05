"Au secours de Gradlon", un escape-game sur smartphone dans Quimper

Plus de rires, ni d'exclamations de joueurs depuis plus de six mois dans les salles de "L'Escape-game Quimper". Les têtes de morts et les faux canons de la salle "Barbe Bleue" prennent un peu la poussière. Mais Michaël Blivet, le gérant, a toujours le sourire. Et pour cause : il travaille sur une toute nouvelle aventure, 100 % connectée et en extérieur.

En lien avec l’entreprise nantaise "Escape The City", spécialisée dans les jeux de piste connectés en extérieur, Michaël Blivet a imaginé le scénario d'un escape-game dans le centre-ville de Quimper. "On est parti sur l'histoire de _la ville d'Ys et du roi Gradlon_. C'était une grande ville, il y a très longtemps, qui était au large de Douarnenez ou de Crozon. On imagine que quand la ville d'Ys resurgira des flots, une immense vague resurgira sur Quimper et immergera la ville. Donc Gradlon, pour empêcher ceci, a créé cinq portails magiques dans Quimper." Ce sera aux équipes, de deux à 6 joueurs de réactiver ces fameux portails. Pendant une grande balade deux heures à travers la ville, ils seront guidés par le roi Gradlon, qui les mènera d’énigmes en énigmes via un chatbot (une conversation en ligne) sur l'application Messenger.

Le parcours de l'escape-game sera ponctué d'énigmes, posées via une conversation Messenger. - Océane Théard

Une manière de "découvrir ou redécouvrir la ville"

Pour les touristes cette aventure est l'occasion d'une visite guidée 2.0, et pour les Quimpérois, une opportunité de redécouvrir leur ville. "On proposera aussi des petites anecdotes historiques, par exemple quand ils vont croiser une statue de Laennec, on leur expliquera qui c'était. On a aussi un but pédagogique et d'apprendre des choses en s'amusant." Avis aux aventuriers, le parcours devrait être fin prêt d'ici la fin du mois de mai et coûtera 14 euros par personne.