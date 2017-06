Au stade des Costières, la fête foraine est aussi la feria des enfants

Bientôt cinq jours et cinq nuits que le cœur de la ville de Nîmes bat à plein régime au rythme des corridas et des bodega, mais certains délaissent quelques heures toros et odeurs de paella pour des tours d'auto tamponneuses ou de la barbe à papa à la feria des forains.

Cette année, pour la première fois, les forains ont été priés de s'installer au stade des Costières. Loin du centre ville, mais près de ceux qui veulent s'éloigner un peu de l'ambiance feria.

Toro contre canard en plastique

Penchée au dessus des bassins, Sofia huit ans, s'intéresse à un tout autre animal que l'emblématique toro de la feria "je joue à la pêche aux canards et ça me plaît!" lance-t-elle tout sourire.

Après avoir pêché 15 palmipède, la voilà qui repart avec un cadeau, pour sa maman, venir à la fête foraine est bien plus sympathique que de se promener dans le centre-ville de Nîmes. "La feria c'est pas trop mon truc, ici il y a tout pour faire plaisir aux enfants, les jeux, les confiseries..."

Une fête pour petits et grands

Un peu plus loin, Samira essaie d'attraper un maillot de l'OM avec une grande pince téléguidée: bien loin des traditions de la feria de Pentecôte ! Mais elle se sent plus en sécurité ici qu'en centre ville. "On sait comment ça se passe là-bas, entre l'alcool et les menaces d'attentats, je trouve qu'on est mieux ici".

Plus d'enfants que d'adultes dans les allées, la plupart préfèrent la fête foraine à la feria © Radio France - SC

Mais les grands aussi s'en donnent à cœur joie ! Danièle, 68 ans, salive devant le stand des saveurs foraines.

Je suis venue m'acheter un chichis, ça change de la gardiane de la paella des tapas ! ça on n'en peut plus !" assure Danièle en riant

Et juste derrière Danièle dans le manège, il y en a d'autres qui se moquent bien des saveurs de la féria. Le sourire jusqu'aux oreilles, les petits ont bel et bien leur propre feria.