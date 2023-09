Au stade nautique de Caen, les nageurs font leur retour avec le soleil après un été mitigé

Le stade nautique Eugène-Maës de Caen est équipé d'un bassin extérieur de 50 m et de plusieurs bassins couverts.

"Quand j'ai vu la météo. Je me suis dit que j'allais prendre une journée de congés pour venir". Céline replie tranquillement sa serviette. Direction les transats après avoir nagé dans le grand bassin extérieur du stade nautique Eugène-Maës de Caen, ce mercredi 6 septembre 2023. L'eau est à 27 degrés, cinq de moins que la température extérieure. "Ça fait du bien. Ça détend avant de repartir pour quelques jours de travail", sourit-elle tout en rangeant ses affaires.

Dans la piscine, les nageurs enchaînent les longueurs sous le soleil. Pas besoin de se mouiller la nuque, pas de grimace au moment de rentrer dans l'eau. Plutôt des "ouf" de soulagement. "Là, je viens sur la pause du midi, explique Didier*,* commercial à Caen. Il faut retourner souvent dans l'eau parce qu'on sèche vite au soleil."

"Cela permet de garder les enfants au frais, assure Cyril, venu avec ses deux enfants. Quand on n'est pas en balade en forêt, on vient ici. Là, après, c'est goûter dans le centre de Caen et petit tour sous les arbres. Ça fait une journée idéale !"

Une hausse de fréquentation après un été mitigé

Depuis lundi 4 septembre 2023, le stade nautique est en configuration scolaire. "On accueille les écoles, les cours des clubs ont repris", précise Kevin Champagneur, le directeur de la piscine. Tous les publics se croisent donc dans les couloirs carrelés. Des plus petits avec leurs parents dans le bassin ludique aux plus expérimentés venus pour s'entraîner.

Kevin Champagneur est directeur du stade nautique Eugène-Maës de Caen depuis la rentrée 2021. © Radio France - Léni Flouvat

"Les fréquentations sont plutôt bonnes pour la saison avec en moyenne une hausse de 40 % par rapport à une journée normale. Normalement, on voit passer 900 personnes par jour, là depuis quelques jours, on est passé à 1 400-1 500", détaille le responsable du stade nautique.

Le complexe aquatique voit arriver d'autres publics, surtout des familles, des centres aérés. "Sur la fin juillet, début août, avec une météo un peu défavorable, les fréquentations n'étaient pas au rendez-vous. On a fait un très bon mois d'août et là ça compense les fréquentations en berne qu'on a eues cet été."