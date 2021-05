Au café-restaurant Studio 16 à Orléans, le sourire retrouvé des habitués

"Vous nous aviez manqués !" L'attente et le soulagement sont réciproques, du côté des clients assis en terrasse comme des serveurs du Studio 16. Dès la réouverture, à 8h, ce mercredi 19 mai, une trentaine de personnes s'assoient autour des tables de ce café-restaurant, idéalement situé sur la place du Martroi d'Orléans. En respectant bien entendu la distanciation sociale et la limite de six par tablée.

Ils sont d'ailleurs six lycéens de Saint-Charles, non loin, à prendre un café en groupe, et en terrasse. "On s'est permis avant les cours de prendre notre petit-déjeuner ici, et c'est un des seuls à être ouvert aussi tôt sur la place du Martroi", précise Anastassia. A côté, le Barok est aussi à pied d'oeuvre dès 8 heures, mais la Renaissance, par exemple, ouvre une heure plus tard.

Je suis constructeur, rue Bannier, juste à côté. Et la terrasse ici est bien exposée. C'est un plaisir incroyable de recréer un lien social. Et puis, on ne porte pas de masques !

C'était notre dernier resto

"C'est un souffle de liberté", résume Leïla. Avec sa collègue, Bérengère, elles reprennent une vieille habitude, perdue depuis plus de six mois : la réunion professionnelle, en terrasse. "On vient régulièrement pour la pause café ou déjeuner, comme on travaille juste à côté."

Je crois me rappeler qu'on a fait notre dernier restaurant ici, fin octobre, avant le reconfinement. Depuis, on les a soutenu, on a pris des repas à emporter. Et puis, on voit le sourire de toute l'équipe. Ils sont contents, dynamiques, heureux de cette reprise.

Le chef de rang Simon Jalady retrouve ses automatismes au Studio 16. "Je confonds encore un peu les numéros de chaque table, mais ça va revenir", assure-t-il. © Radio France - Thomas Giraudeau

Le sourire se devine en effet derrière les masques des serveurs. Simon Jalady était le premier arrivé, ce mercredi matin, à 6 heures. "J'ai très peu dormi, je regardais le réveil toutes les heures de peur de ne pas me réveiller", avoue-t-il. "Je suis survolté, même si la machine est bien rouillée. Il faut retrouver tous les automatismes, même si cela fait plus de vingt ans que je suis serveur. Physiquement, je ne suis pas du tout prêt, mais je vais tenir à l'adrénaline."

Au cinéma ce soir, au musée ce week-end

Le patron du café, Cyril Kolodziejski, salue les habitués quand il ne court pas entre la terrasse et le comptoir. Heureusement pour lui, il n'a perdu aucun de ses employés durant cette très longue fermeture. Les trente salariés sont sur le pont et peuvent voir sa coupe de cheveux personnalisée pour l'occasion : S16 derrière le crâne.

Besma, une habituée, a tout juste le temps de l'apercevoir, et de prendre un café, avant d'aller travailler, et que l'arrivée de nuages noirs commence à inquiéter l'équipe du Studio 16.

C'est un grand plaisir de revenir en terrasse, comme j'irai au cinéma et au musée ce week-end. C'est important de soutenir tous ces lieux de culture, et d'art de vivre !

