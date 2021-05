Le Château de Guédelon rouvre ses portes aujourd'hui, jeudi 20 mai

Avec un mois et demi de retard par rapport à une année habituelle, le château de Guédelon rouvre ses portes .

2020 a été compliquée, avec presque moitié moins de visiteurs qu'une année classique, 175 000 contre 300 000.

Les tailleurs de pierre, forgerons, peintres et autres charpentiers sont impatients de reprendre la construction. Mathieu est tailleur de pierre depuis plus de 20 ans à Guédelon . "Ça fait un petit moment que nous faisons du stock . Tout autour de l'atelier il y a beaucoup de pierres qui attendent d'être posées. On est assez confortable pour entamer cette nouvelle saison. "

Tundra et Mathieu , deux tailleurs de pierre du château de Guédelon © Radio France - Damien Robine

Les pierres sont prêtes, le mortier aussi ,mélange de chaux et de sable, réalisé par Fabrice et ses compères. "On a une gâchée qui va nous faire un beau volume. On en refera une dans deux ou trois jours et ainsi de suite."

Du coté de la forge , tout les outils ont été remis en état pour que tous les artisans puissent se remettre au travail.

Et puis à l'atelier peinture , les pierres la terre l'argile et le sable commencent à être travaillés pour créer une quinzaine de couleurs. C'est Valérie qui s'en occupe. "Les visiteurs vont être surpris par la variété des couleurs. Comment on les obtient en mélangeant la terre ou l'argile avec de l'eau, en se servant d'un tamis. Et comment on utilise cette peinture sur les murs. "

Valérie et Charlotte confectionnent les peintures qui se retrouveront sur les murs de la Chapelle © Radio France - Damien Robine

Tous les murs de la chapelle seront enduits à la chaux avant d'être peint. C'est l'un des gros chantiers de cette année à Guédelon.

Comptez 4 heures de visite entre les ateliers, le château et les enclos des animaux. Vous pouvez achetez vos billets en ligne pour visiter le site médiéval.