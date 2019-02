IAM et Hubert-Félix Thiéfaine au V and B Fest à Craon du 13 au 15 septembre

La société V and B vient d'annoncer les premiers artistes présents pour la première édition du V and B Fest du 13 au 15 septembre à Craon. IAM et Hubert-Félix Thiéfaine notamment se produiront en Mayenne. La billetterie est ouverte.

Craon, France

L'entreprise mayennaise V and B, spécialisée dans la vente de bière, vin et spiritueux, s'offre des jolies têtes d'affiche pour la première édition de son V and B Fest. Elle aura lieu les 13, 14 et 15 septembre à l'hippodrome de la Touche à Craon. Pour annoncer les premiers artistes, V and B a maintenu le suspense en annonçant les premiers noms ce mercredi sur les réseaux sociaux à 18h01 précisément. Le groupe de rap marseillais IAM et l'auteur-compositeur-interprète Hubert-Félix Thiéfaine seront de la partie. Le groupe australien The Rumjacks, le collectif 13 et Flor Del Fango complètent la programmation.

ILS VONT FAIRE DU BRUIT ! 🔥@IAM - @hfthiefaine - @collectif13 - @Rumjacks - @laflordelfango



Ils seront tous sur la scène du V and B Fest' !



Le lien pour votre pass 2 jours au festival : https://t.co/O93BJOFk0h



EST-CE QUE VOUS ÊTES PRÊTS ?#vandbfest19#festivalpic.twitter.com/VqSxFgKlcF — V and B Fest' (@VandBFest) February 20, 2019

Billetterie ouverte !

La billetterie est désormais ouverte. Pendant ce festival, un marché artisanal "animé, convivial et gratuit" explique l'enseigne sur la page Facebook de l’événement. Des points de dégustation et de restauration seront mis à disposition du public pour découvrir des produits du monde entier. La société V and B, créée en 2001 a pour objectif d'atteindre les 200 magasins partout en France en 2020.