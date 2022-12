Au Vaisseau à Strasbourg, une exposition apprend aux enfants la notion d'engagement

Quand on demande à des CM1 ce que signifie "s'engager", les réponses sont confuses. "C'est faire le tri" tente l'un... "C'est faire le maximum pour la cause dans laquelle on s'est engagé" répond l'autre, sans trop prendre de risques. Le musée du Vaisseau à Strasbourg propose donc l'exposition "Colibris", pensée pour éclairer les plus jeunes sur de grands thèmes comme la migration, l'écologie, les inégalités, les questions de genre. "La notion d'engagement ne leur est pas familière", explique Manon Deboes, muséographe au Vaisseau, "nous l'avons donc abordée au travers d'une scénographie immersive en recréant l'univers de l'école. Un lieu où les enjeux liés à l'engagement sont nombreux".

200m2 d'exposition, avec des jeux, des défis, des vidéos permettant aux enfants de faire face à des situations très concrètes. "Nous sommes dans une classe, c'est l'heure de la récré, mais là, on constate que la classe consomme énormément d'énergie", détaille Manon, "on a donc cinq minutes pour faire baisser la consommation énergétique de la classe". Ces défis montrent aux plus jeunes que l'engagement est partout, dans les petits gestes du quotidien.

Des petits gestes du quotidien

Certains des jeunes visiteurs font déjà preuve de beaucoup de lucidité. Loueï n'a que huit ans et déjà, l'engagement, ça lui parle. "C'est le fait d'accepter les gens quelque soit leur religion ou leurs différences" répond au tac au tac cet élève de CM1. Lui, ce qui l'inquiète particulièrement, c'est l'avenir des abeilles et des océans "entrain de sécher". Cette inquiétude le pousse à agir à son échelle, comme un colibris : "je mets du terreau dans des planches en bois pour planter des choses", explique-t-il.

L'exposition "Colibris, semons les graines de l'engagement" est ouverte du samedi 17 décembre au 3 janvier 2024, du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00. L'entrée est de 5€ pour l'exposition et de 11€ pour l'exposition et la visite du vaisseau.