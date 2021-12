Au Vernet, le cabaret Le Robinson est dans les starting-blocks pour la soirée du réveillon

C'est une profession qui a eu chaud, lundi, en écoutant les annonces du gouvernement pour lutter contre le covid : les gérants de cabarets. Ils vont pouvoir rester ouverts et donc accueillir du public pour la soirée du Nouvel An : l'une des plus importantes de l'année.

Un soulagement pour toute l'équipe

Au Vernet, au sud de Toulouse, le cabaret le Robinson organisera ce vendredi soir un dîner spectacle pour 110 personnes : la soirée, intitulée "Show devant", affiche complet.

Une quinzaine de salariés seront mobilisés entre les artistes, les techniciens, et le personnel de restauration. Stéphane Fauré, le gérant fait partie des artistes qui se produiront sur scène. Il a fait part de son soulagement après les dernières annonces gouverementales : "J'ai suivi les annonces de Jean Castex, tremblant, dans mon canapé", plaisante-t-il. "Ca a été un grand soulagement. On va pouvoir ouvrir pour le 31, travailler comme on sait le faire, recevoir les gens, bien les amuser : on en est très contents."

Les cabarets dans une zone de flou

Contrairement aux autres années, les spectateurs n'auront pas le droit de danser en fin de soirée, pour éviter les risques de contaminations. Mais au dela du réveillon, Stéphane Fauré redoute un retour de bâton début janvier : "Aujourd'hui, dans quelle case devons-nous nous situer en tant que cabaret ? On nous dit qu'il ne faut plus manger dans les lieux de spectacles, mais dans un cabaret, on ne fait que ça ! La communication du gouvernement n'est vraiment pas claire."

Stéphane Fauré a déjà dû faire face à de nombreuses annulations pour le mois de janvier et redoute un début d'année difficile.

Ecoutez le reportage de France Bleu Occitanie :