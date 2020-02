Au Vésinet, une sortie au théâtre pour recréer du lien entre les générations

Une trentaine de binômes intergénérationnels ont participé à la première édition de "Spectateurs Solidaires", qui met en relation les plus jeunes et les plus anciens lors d'une sortie au théâtre.

Aider les plus anciens à sortir. Mais pas que. Les accompagner, faire connaissance avec eux, nouer du lien. C'est l'objectif de l'association "Voisins Solidaires" créée par Atanase Périfan. "Le but est de créer du lien entre les générations. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller au théâtre, le soir, beaucoup de personnes âgées qui me disent mais le soir on ne sort pas, on est souvent seul, voilà pourquoi on est là, pour mettre en relation les voisins, c'est sympa, ça apporte un peu de joie", résume Atanase.

Sur un air de Beethoven

À l'affiche ce mercredi soir, l'Italien Alexander Gadjiev sur la scène centrale du théâtre du Vésinet. Pour reprendre du Beethoven pendant plus d'une heure et demi. Et pour le plus grand bonheur de Christiane, 85 ans. Pour elle, cette sortie la change du quotidien. "C'est formidable, on voit des visages réjouis. On voit aussi des jeunes et on apprécie", observe l'octogénaire. Avant de sortir, elle s'est même pouponnée. "Quand on sort le soir, on fait attention à soi, moi, je me maquille, je me regarde de plus près. C'est important de faire attention à soir", conclut-elle.

Je préfère être là avec Pierre plutôt que de rester chez moi sur mon téléphone -Maé, 26 ans

De son côté, Maé 26 ans est venue avec sa famille pour cette échange entre les différentes générations. Son binôme est constitué de Pierre 84 ans. Et la jeune femme fait l'amer constat "On perd ce lien entre les générations, on parlait de société individualiste tout à l'heure et ça se ressent de plus en plus avec notre génération. Moi, je préfère être là avec Pierre plutôt que de rester chez moi sur mon téléphone, ça change du train train quotidien", résume la jeune femme.

Ils étaient une trentaine de binômes à participer à cette première édition de "Spectateurs Solidaires". Toujours dans le but de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Mais pas que. "Il y a un homme de 40 ans qui est venu me voir la dernière fois et qui en avait marre d'aller au théâtre tout seul. Et là ce soir il y va avec deux mamies et ils sont devenus amis. C'est sympa, c'est ça notre but. De l'entraide, de la joie, surtout dans une société un peu triste et individualiste", conclut Atanase.

